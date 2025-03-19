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В Чебоксарах загорелся склад пластиковых труб

В Чебоксарах загорелся склад пластиковых труб - 19.03.2025, ПРАЙМ

В Чебоксарах загорелся склад пластиковых труб

Пожарные тушат возгорание на складе пластиковых труб в Чебоксарах, огонь локализован на площади 250 квадратных метров, сообщило региональное управление МЧС. | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:54+0300

2025-03-19T02:54+0300

2025-03-19T02:54+0300

энергетика

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мчс

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар - ПРАЙМ. Пожарные тушат возгорание на складе пластиковых труб в Чебоксарах, огонь локализован на площади 250 квадратных метров, сообщило региональное управление МЧС. Сообщение о возгорании на складе на улице Пристанционная поступило во вторник в 12.50 мск. "Спасателям удалось локализовать огонь на площади около 250 квадратных метров. Пожар тушат 25 специалистов и 8 единиц техники МЧС России. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Очевидцы пожара публикуют фото с густыми клубами дыма, поднимающимися над складом. Столбы дыма видно из разных районов города.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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