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Путин и Трамп обсудили сотрудничество в крупных проектах, сообщил Песков

Путин и Трамп обсудили сотрудничество в крупных проектах, сообщил Песков - 19.03.2025, ПРАЙМ

Путин и Трамп обсудили сотрудничество в крупных проектах, сообщил Песков

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп отметили потенциал сотрудничества двух стран в сфере экономики. Об этом сообщил пресс-секретарь... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T14:06+0300

2025-03-19T14:06+0300

2025-03-19T14:14+0300

экономика

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

северный поток - 2

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп отметили потенциал сотрудничества двух стран в сфере экономики. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о вчерашнем телефонном разговоре."Президенты отмечали огромный, без преувеличения, огромный потенциал для реализации целого ряда крупных проектов двустороннего сотрудничества в области экономики", — сказал представитель Кремля.Он уточнил при этом, что речи о перезапуске газопровода "Северный поток — 2" не заходило.Песков констатировал, что при бывшем американском президенте Джо Байдене имеющийся арсенал связи между лидерами России и США практически не задействовался. Сегодня твердая воля Путина и Трампа является лучшим залогом того, что страны пойдут по пути восстановления отношений, продолжил пресс-секретарь главы государства."Конечно, потребуются время и усилия, поддерживаемые волей президентов двух странах для реставрации этих отношений. Но пока вот эта твердая воля двух президентов, наверное, является лучшим залогом того, что все пойдут по этому пути. Имеется в виду и в Америке, и в России", — сказал Песков журналистам.Путин и Трамп 18 марта провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос 30-дневного прекращения огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

https://1prime.ru/20250319/tramp-855939291.html

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, северный поток - 2, дмитрий песков