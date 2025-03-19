https://1prime.ru/20250319/dagestan-855929180.html
В Дагестане выявили картельный сговор при реализации нацпроекта
В Дагестане выявили картельный сговор при реализации нацпроекта - 19.03.2025, ПРАЙМ
В Дагестане выявили картельный сговор при реализации нацпроекта
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на сумму 1,9 миллиарда рублей при реализации нацпроекта "Безопасные качественные... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:53+0300
2025-03-19T02:53+0300
2025-03-19T02:53+0300
бизнес
россия
финансы
москва
дагестан
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855929180.jpg?1742342037
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на сумму 1,9 миллиарда рублей при реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Дагестане, сообщила пресс-служба ведомства.
"ФАС возбудила дело о картеле на сумму более 1,9 миллиарда рублей при реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги"… Признаки сговора на территории Республики Дагестан обнаружены в результате межведомственного взаимодействия с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дело возбуждено в отношении ООО "Ботлихагропромдорстрой", ООО "Дорстройсервис" и ООО "Магуш". "Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов составила 1 919 538 628 рублей", - указали в ФАС.
"Служба подозревает организации в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах по ремонту автомобильных дорог и обеспечению безопасности дорожного движения. Часть конкурсных процедур проходила в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", - добавили в ФАС.
В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы, указывает служба.
москва
дагестан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, финансы, москва, дагестан, мвд
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, Дагестан, МВД
В Дагестане выявили картельный сговор при реализации нацпроекта
ФАС выявила картельный сговор на 1,9 млрд рублей при реализации нацпроекта в Дагестане
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на сумму 1,9 миллиарда рублей при реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Дагестане, сообщила пресс-служба ведомства.
"ФАС возбудила дело о картеле на сумму более 1,9 миллиарда рублей при реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги"… Признаки сговора на территории Республики Дагестан обнаружены в результате межведомственного взаимодействия с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дело возбуждено в отношении ООО "Ботлихагропромдорстрой", ООО "Дорстройсервис" и ООО "Магуш". "Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов составила 1 919 538 628 рублей", - указали в ФАС.
"Служба подозревает организации в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах по ремонту автомобильных дорог и обеспечению безопасности дорожного движения. Часть конкурсных процедур проходила в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", - добавили в ФАС.
В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы, указывает служба.