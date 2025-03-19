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В Дагестане выявили картельный сговор при реализации нацпроекта

В Дагестане выявили картельный сговор при реализации нацпроекта - 19.03.2025, ПРАЙМ

В Дагестане выявили картельный сговор при реализации нацпроекта

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на сумму 1,9 миллиарда рублей при реализации нацпроекта "Безопасные качественные... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на сумму 1,9 миллиарда рублей при реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Дагестане, сообщила пресс-служба ведомства. "ФАС возбудила дело о картеле на сумму более 1,9 миллиарда рублей при реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги"… Признаки сговора на территории Республики Дагестан обнаружены в результате межведомственного взаимодействия с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России", - говорится в сообщении. Уточняется, что дело возбуждено в отношении ООО "Ботлихагропромдорстрой", ООО "Дорстройсервис" и ООО "Магуш". "Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов составила 1 919 538 628 рублей", - указали в ФАС. "Служба подозревает организации в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах по ремонту автомобильных дорог и обеспечению безопасности дорожного движения. Часть конкурсных процедур проходила в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", - добавили в ФАС. В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы, указывает служба. ﻿

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