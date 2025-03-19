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Молодежь Москвы поздравила москвичей с Днем воссоединения Крыма с Россией
Молодежь Москвы поздравила москвичей с Днем воссоединения Крыма с Россией - 19.03.2025, ПРАЙМ
Молодежь Москвы поздравила москвичей с Днем воссоединения Крыма с Россией
Молодежь Москвы поздравила москвичей с Днем воссоединения Крыма с Россией, в рамках акции "С любовью о Крыме" волонтеры раздали прохожим информационные буклеты... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:52+0300
2025-03-19T02:52+0300
2025-03-19T02:52+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Молодежь Москвы поздравила москвичей с Днем воссоединения Крыма с Россией, в рамках акции "С любовью о Крыме" волонтеры раздали прохожим информационные буклеты об истории республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.
"Молодежь Москвы поздравила москвичей с Днем воссоединения Крыма с Россией. Восемнадцатого марта, в День воссоединения Крыма с Россией, в Москве прошла акция "С любовью о Крыме". Молодежь Москвы рассказала жителям и гостям столицы об истории южного сердца России. Волонтеры акции раздавали прохожим информационные буклеты об истории Крыма, его достопримечательностях и культурных особенностях", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что акция проходила на десяти московских локациях: на Крымском мосту, Симферопольском бульваре, Феодосийской, Ялтинской, Перекопской улицах и других местах.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах в Республике Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией. Также 18 марта в городе Севастополе празднуется День возвращения города в Россию. Эта памятная дата была установлена законом "О праздниках и памятных датах города Севастополя", принятым 6 марта 2015 года Законодательным собранием Севастополя, и является выходным днем.
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Молодежь Москвы поздравила москвичей с Днем воссоединения Крыма с Россией
Молодежь Москвы поздравила москвичей с Днем воссоединения Крыма с Россией
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Молодежь Москвы поздравила москвичей с Днем воссоединения Крыма с Россией, в рамках акции "С любовью о Крыме" волонтеры раздали прохожим информационные буклеты об истории республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.
"Молодежь Москвы поздравила москвичей с Днем воссоединения Крыма с Россией. Восемнадцатого марта, в День воссоединения Крыма с Россией, в Москве прошла акция "С любовью о Крыме". Молодежь Москвы рассказала жителям и гостям столицы об истории южного сердца России. Волонтеры акции раздавали прохожим информационные буклеты об истории Крыма, его достопримечательностях и культурных особенностях", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что акция проходила на десяти московских локациях: на Крымском мосту, Симферопольском бульваре, Феодосийской, Ялтинской, Перекопской улицах и других местах.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах в Республике Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией. Также 18 марта в городе Севастополе празднуется День возвращения города в Россию. Эта памятная дата была установлена законом "О праздниках и памятных датах города Севастополя", принятым 6 марта 2015 года Законодательным собранием Севастополя, и является выходным днем.