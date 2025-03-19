Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Deutsche Bank намерен сократить около 2 тысяч рабочих мест в 2025 году - 19.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250319/deutschebank-855956544.html
СМИ: Deutsche Bank намерен сократить около 2 тысяч рабочих мест в 2025 году
СМИ: Deutsche Bank намерен сократить около 2 тысяч рабочих мест в 2025 году - 19.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: Deutsche Bank намерен сократить около 2 тысяч рабочих мест в 2025 году
Немецкий Deutsche Bank планирует сократить примерно 2 тысячи рабочих мест в текущем году, сообщило издание Bild. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T22:10+0300
2025-03-19T22:10+0300
экономика
германия
deutsche bank
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b593b891d7b7e7b4158046878469519.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Немецкий Deutsche Bank планирует сократить примерно 2 тысячи рабочих мест в текущем году, сообщило издание Bild. "Deutsche Bank планирует в текущем году сократить количество своих филиалов и уволить примерно 2 тысячи сотрудников", - пишет Bild со ссылкой на генерального директора банка Кристиана Зевинга. Сообщается, что за последние годы Deutsche Bank уже сократил множество филиалов. С начала недели о планах сокращения рабочих мест уже объявили производитель автомобилей Audi и концерн Siemens.
https://1prime.ru/20250310/banki-855645287.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_3d7322d3d2976d3dba8294456db479cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, deutsche bank
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Deutsche Bank
22:10 19.03.2025
 
СМИ: Deutsche Bank намерен сократить около 2 тысяч рабочих мест в 2025 году

Bild: Немецкий Deutsche Bank намерен сократить около 2 тысяч рабочих мест в 2025 году

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Николай Филяков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Немецкий Deutsche Bank планирует сократить примерно 2 тысячи рабочих мест в текущем году, сообщило издание Bild.
"Deutsche Bank планирует в текущем году сократить количество своих филиалов и уволить примерно 2 тысячи сотрудников", - пишет Bild со ссылкой на генерального директора банка Кристиана Зевинга.
Сообщается, что за последние годы Deutsche Bank уже сократил множество филиалов.
С начала недели о планах сокращения рабочих мест уже объявили производитель автомобилей Audi и концерн Siemens.
Вид на Франкфуртскую фондовую биржу, Германия - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
В ЦБ Германии назвали условия для роста немецкой экономики
10 марта, 17:54
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯDeutsche Bank
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала