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СМИ: Deutsche Bank намерен сократить около 2 тысяч рабочих мест в 2025 году
СМИ: Deutsche Bank намерен сократить около 2 тысяч рабочих мест в 2025 году - 19.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: Deutsche Bank намерен сократить около 2 тысяч рабочих мест в 2025 году
Немецкий Deutsche Bank планирует сократить примерно 2 тысячи рабочих мест в текущем году, сообщило издание Bild. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T22:10+0300
2025-03-19T22:10+0300
2025-03-19T22:10+0300
экономика
германия
deutsche bank
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Немецкий Deutsche Bank планирует сократить примерно 2 тысячи рабочих мест в текущем году, сообщило издание Bild. "Deutsche Bank планирует в текущем году сократить количество своих филиалов и уволить примерно 2 тысячи сотрудников", - пишет Bild со ссылкой на генерального директора банка Кристиана Зевинга. Сообщается, что за последние годы Deutsche Bank уже сократил множество филиалов. С начала недели о планах сокращения рабочих мест уже объявили производитель автомобилей Audi и концерн Siemens.
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германия, deutsche bank
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Deutsche Bank
СМИ: Deutsche Bank намерен сократить около 2 тысяч рабочих мест в 2025 году
Bild: Немецкий Deutsche Bank намерен сократить около 2 тысяч рабочих мест в 2025 году
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Немецкий Deutsche Bank планирует сократить примерно 2 тысячи рабочих мест в текущем году, сообщило издание Bild.
"Deutsche Bank планирует в текущем году сократить количество своих филиалов и уволить примерно 2 тысячи сотрудников", - пишет Bild со ссылкой на генерального директора банка Кристиана Зевинга.
Сообщается, что за последние годы Deutsche Bank уже сократил множество филиалов.
С начала недели о планах сокращения рабочих мест уже объявили производитель автомобилей Audi и концерн Siemens.
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