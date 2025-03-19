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СМИ: Deutsche Bank намерен сократить около 2 тысяч рабочих мест в 2025 году

СМИ: Deutsche Bank намерен сократить около 2 тысяч рабочих мест в 2025 году - 19.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: Deutsche Bank намерен сократить около 2 тысяч рабочих мест в 2025 году

Немецкий Deutsche Bank планирует сократить примерно 2 тысячи рабочих мест в текущем году, сообщило издание Bild. | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T22:10+0300

2025-03-19T22:10+0300

2025-03-19T22:10+0300

экономика

германия

deutsche bank

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Немецкий Deutsche Bank планирует сократить примерно 2 тысячи рабочих мест в текущем году, сообщило издание Bild. "Deutsche Bank планирует в текущем году сократить количество своих филиалов и уволить примерно 2 тысячи сотрудников", - пишет Bild со ссылкой на генерального директора банка Кристиана Зевинга. Сообщается, что за последние годы Deutsche Bank уже сократил множество филиалов. С начала недели о планах сокращения рабочих мест уже объявили производитель автомобилей Audi и концерн Siemens.

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германия, deutsche bank