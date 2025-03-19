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Дизтопливо на АЗС в России за неделю чуть подешевело впервые за год - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250319/diztoplivo-855952895.html
Дизтопливо на АЗС в России за неделю чуть подешевело впервые за год
Дизтопливо на АЗС в России за неделю чуть подешевело впервые за год - 19.03.2025, ПРАЙМ
Дизтопливо на АЗС в России за неделю чуть подешевело впервые за год
Средняя розничная цена бензина в России с 10 по 17 марта выросла на 0,07%, или на 4 копейки - до 59,24 рубля за литр, а дизельное топливо впервые за год чуть... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T19:30+0300
2025-03-19T20:44+0300
энергетика
росстат
аи-98
аи-95
аи-92
александр новак
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 10 по 17 марта выросла на 0,07%, или на 4 копейки - до 59,24 рубля за литр, а дизельное топливо впервые за год чуть подешевело - на 0,01%, или на 1 копейку, до 70,98 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. В последний раз снижение средней стоимости дизтоплива было зафиксировано в марте 2024 года, на неделе с 11 по 18 марта. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 и Аи-95 подорожали на 0,07% - до 56,06 рубля и 61,22 рубля за литр соответственно. Стоимость литра Аи-98 выросла на 0,01% - до 83,81 рубля. Общая инфляция в стране с 11 по 17 марта составила 0,06%. Рост цен на бензин за отчетный период был зафиксирован в 39 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Карелии и Ивановской области - на 0,4%. Снижение цен наблюдалось в семи субъектах РФ, больше всего в Тыве (-0,7%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин поднялись на 0,1% и 0,2% соответственно. Вице-премьер РФ Александр Новак в феврале поручил профильным ведомствам подготовить предложения по снижению цен на топливо на заправках на Дальнем Востоке и в отдельных частях Сибири, следует из протокола к совещанию по нефтепродуктам (есть в распоряжении РИА Новости). Также Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго должны провести анализ розничных цен в целом по РФ и при необходимости представить согласованные идеи для снижения цен на АЗС в других частях страны. В Минэнерго, комментируя ситуацию на топливном рынке, сообщили РИА Новости, что РФ полностью обеспечена предложением. В стране накоплено достаточно запасов для нужд внутреннего рынка, в том числе и сельхозпроизводителей.Правительство РФ продлило с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) эмбарго сохраняется. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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росстат, аи-98, аи-95, аи-92, александр новак
Энергетика, Росстат, Аи-98, Аи-95, Аи-92, Александр Новак
19:30 19.03.2025 (обновлено: 20:44 19.03.2025)
 
Дизтопливо на АЗС в России за неделю чуть подешевело впервые за год

Росстат: дизтопливо на АЗС в России за неделю чуть подешевело впервые за год, на 0,01%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 10 по 17 марта выросла на 0,07%, или на 4 копейки - до 59,24 рубля за литр, а дизельное топливо впервые за год чуть подешевело - на 0,01%, или на 1 копейку, до 70,98 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
В последний раз снижение средней стоимости дизтоплива было зафиксировано в марте 2024 года, на неделе с 11 по 18 марта.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 и Аи-95 подорожали на 0,07% - до 56,06 рубля и 61,22 рубля за литр соответственно. Стоимость литра Аи-98 выросла на 0,01% - до 83,81 рубля. Общая инфляция в стране с 11 по 17 марта составила 0,06%.
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
Инфляция в России на 17 марта составила 10,08% в годовом выражении
19:29
Рост цен на бензин за отчетный период был зафиксирован в 39 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Карелии и Ивановской области - на 0,4%. Снижение цен наблюдалось в семи субъектах РФ, больше всего в Тыве (-0,7%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин поднялись на 0,1% и 0,2% соответственно.
Вице-премьер РФ Александр Новак в феврале поручил профильным ведомствам подготовить предложения по снижению цен на топливо на заправках на Дальнем Востоке и в отдельных частях Сибири, следует из протокола к совещанию по нефтепродуктам (есть в распоряжении РИА Новости). Также Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго должны провести анализ розничных цен в целом по РФ и при необходимости представить согласованные идеи для снижения цен на АЗС в других частях страны.
В Минэнерго, комментируя ситуацию на топливном рынке, сообщили РИА Новости, что РФ полностью обеспечена предложением. В стране накоплено достаточно запасов для нужд внутреннего рынка, в том числе и сельхозпроизводителей.
Правительство РФ продлило с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) эмбарго сохраняется. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
 
ЭнергетикаРосстатАи-98Аи-95Аи-92Александр Новак
 
 
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