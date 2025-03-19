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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев запустил канал в Telegram

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев запустил канал в Telegram - 19.03.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев запустил канал в Telegram

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:52+0300

2025-03-19T02:52+0300

2025-03-19T02:52+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев запустил свой канал в Telegram. "Дорогие друзья! Рад вас приветствовать! Здесь я буду делиться новостями, мыслями и важными событиями, связанными с моей работой и интересами. Спасибо, что вы здесь! Давайте оставаться на связи", - написал Дмитриев в первом посте. В конце февраля Дмитриев также активно начал вести аккаунт в соцсети Х. Президент России Владимир Путин 23 февраля назначил Дмитриева спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. В новом качестве Дмитриев продолжит развивать экономические связи как со странами Глобального Юга, так и с государствами Запада, в том числе США.

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финансы, технологии, банки, москва, рф, запад, кирилл дмитриев, владимир путин, telegram