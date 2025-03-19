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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев запустил канал в Telegram - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев запустил канал в Telegram
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев запустил канал в Telegram - 19.03.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев запустил канал в Telegram
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:52+0300
2025-03-19T02:52+0300
финансы
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москва
рф
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кирилл дмитриев
владимир путин
telegram
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев запустил свой канал в Telegram. "Дорогие друзья! Рад вас приветствовать! Здесь я буду делиться новостями, мыслями и важными событиями, связанными с моей работой и интересами. Спасибо, что вы здесь! Давайте оставаться на связи", - написал Дмитриев в первом посте. В конце февраля Дмитриев также активно начал вести аккаунт в соцсети Х. Президент России Владимир Путин 23 февраля назначил Дмитриева спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. В новом качестве Дмитриев продолжит развивать экономические связи как со странами Глобального Юга, так и с государствами Запада, в том числе США.  
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
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финансы, технологии, банки, москва, рф, запад, кирилл дмитриев, владимир путин, telegram
Финансы, Технологии, Банки, МОСКВА, РФ, ЗАПАД, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Telegram
02:52 19.03.2025
 
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев запустил канал в Telegram

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев запустил канал в Telegram

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев запустил свой канал в Telegram.
"Дорогие друзья! Рад вас приветствовать! Здесь я буду делиться новостями, мыслями и важными событиями, связанными с моей работой и интересами. Спасибо, что вы здесь! Давайте оставаться на связи", - написал Дмитриев в первом посте.
В конце февраля Дмитриев также активно начал вести аккаунт в соцсети Х.
Президент России Владимир Путин 23 февраля назначил Дмитриева спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. В новом качестве Дмитриев продолжит развивать экономические связи как со странами Глобального Юга, так и с государствами Запада, в том числе США.
 
 
ФинансыТехнологииБанкиМОСКВАРФЗАПАДКирилл ДмитриевВладимир ПутинTelegram
 
 
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