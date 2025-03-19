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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев запустил канал в Telegram
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев запустил канал в Telegram - 19.03.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев запустил канал в Telegram
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:52+0300
2025-03-19T02:52+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев запустил свой канал в Telegram.
"Дорогие друзья! Рад вас приветствовать! Здесь я буду делиться новостями, мыслями и важными событиями, связанными с моей работой и интересами. Спасибо, что вы здесь! Давайте оставаться на связи", - написал Дмитриев в первом посте.
В конце февраля Дмитриев также активно начал вести аккаунт в соцсети Х.
Президент России Владимир Путин 23 февраля назначил Дмитриева спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. В новом качестве Дмитриев продолжит развивать экономические связи как со странами Глобального Юга, так и с государствами Запада, в том числе США.
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Финансы, Технологии, Банки, МОСКВА, РФ, ЗАПАД, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Telegram
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев запустил канал в Telegram
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев запустил канал в Telegram
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев запустил свой канал в Telegram.
"Дорогие друзья! Рад вас приветствовать! Здесь я буду делиться новостями, мыслями и важными событиями, связанными с моей работой и интересами. Спасибо, что вы здесь! Давайте оставаться на связи", - написал Дмитриев в первом посте.
В конце февраля Дмитриев также активно начал вести аккаунт в соцсети Х.
Президент России Владимир Путин 23 февраля назначил Дмитриева спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. В новом качестве Дмитриев продолжит развивать экономические связи как со странами Глобального Юга, так и с государствами Запада, в том числе США.