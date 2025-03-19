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Эксперт назвал день, когда прекратится обвал доллара

Эксперт назвал день, когда прекратится обвал доллара - 19.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал день, когда прекратится обвал доллара

Обвал доллара к рублю подходит к концу – разворот возможен уже на этой неделе, рассказал агентству "Прайм" Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T04:04+0300

2025-03-19T04:04+0300

2025-03-19T04:04+0300

рынки

михаил зельцер

"бкс мир инвестиций"

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курс доллара к рублю в реальном времени

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МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Обвал доллара к рублю подходит к концу – разворот возможен уже на этой неделе, рассказал агентству "Прайм" Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций".Рекордный взлет рубля на максимумы прошлого лета и безостановочный обвал инвалют связаны с сильным дисбалансом спроса и предложения валюты на рынке - импортные оттоки низкие, а экспортные притоки высокие, объяснил он."Более того, на фоне ожиданий геополитических перемен вшитая в курс рубля риск-премия попросту схлопнулась. По сообщениям западных СМИ, нерезиденды уже стремятся вернуться на наш рынок, как-то покупая акции и облигации, конвертируя валюту в рубли, чем еще больше давят на курсы", - добавил эксперт.Есть и технический аспект - ранее было слишком много тех, кто ставил на падение рубля - сейчас они вынужденно выбегают из убытков, что и усиливает тренд вниз в инвалютах.Возврат до 100 от текущих- это почти 25%, что без явных форс-мажоров маловероятно.А вот 90, или +10% - вполне можем увидеть до лета: техническая перепроданность инвалют, перспектива снижения экспорта и восстановления импорта могут сбить темп девальвации рубля и позволить отскочить инвалютам, полагает Зельцер."Возможно, дно уже очень близко, например, пик обвала инвалют может даже совпасть с экспирацией фьючерсов - 20 марта", - заключил он.

https://1prime.ru/20250318/dollar-855858293.html

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