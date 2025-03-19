https://1prime.ru/20250319/dollar-855949560.html
Доллар дорожает к мировым валютам перед выходом итогов заседания ФРС США
Доллар дорожает к мировым валютам перед выходом итогов заседания ФРС США - 19.03.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к мировым валютам перед выходом итогов заседания ФРС США
Стоимость доллара по отношению к мировым валютам растет в среду вечером перед публикацией решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T17:09+0300
2025-03-19T17:09+0300
2025-03-19T17:09+0300
экономика
рынки
сша
доллар сша
иена
евро
фрс сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159709_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cddd29ac4ad17489d68c6eff65e87bf5.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к мировым валютам растет в среду вечером перед публикацией решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.01 мск курс евро к доллару снижался до 1,0894 доллара с 1,0945 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 150,13 иены с уровня прошлого закрытия в 149,34 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,43%, до 103,69 пункта. Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания ФРС США. По данным CME Group, аналитики закладывают сохранение учетной ставки ФРС на текущем уровне в 4,25-4,5%. Помимо решения по ставке регулятор также представит обновленные макроэкономические прогнозы. Затем ожидается пресс-конференция председателя центробанка Джерома Пауэлла. Ранее стали известны окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне. Так, годовая инфляция в странах валютного блока по итогам февраля замедлилась до 2,3% с 2,5% месяцем ранее, в то время как предварительная оценка показывала замедление до 2,4%.
https://1prime.ru/20250319/iena-855935139.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159709_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8dcadcb30c3d7c834e651e75d97e3b84.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, сша, доллар сша, иена, евро, фрс сша
Экономика, Рынки, США, Доллар США, иена, евро, ФРС США
Доллар дорожает к мировым валютам перед выходом итогов заседания ФРС США
Стоимость доллара к мировым валютам растет в ожидании выхода решений ФРС США
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к мировым валютам растет в среду вечером перед публикацией решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.01 мск курс евро к доллару снижался до 1,0894 доллара с 1,0945 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 150,13 иены с уровня прошлого закрытия в 149,34 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,43%, до 103,69 пункта.
Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания ФРС США. По данным CME Group, аналитики закладывают сохранение учетной ставки ФРС на текущем уровне в 4,25-4,5%. Помимо решения по ставке регулятор также представит обновленные макроэкономические прогнозы. Затем ожидается пресс-конференция председателя центробанка Джерома Пауэлла.
Ранее стали известны окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне. Так, годовая инфляция в странах валютного блока по итогам февраля замедлилась до 2,3% с 2,5% месяцем ранее, в то время как предварительная оценка показывала замедление до 2,4%.
Иена слабеет к доллару в среду после выхода итогов заседания ЦБ Японии