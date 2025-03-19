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Доллар дорожает к мировым валютам перед выходом итогов заседания ФРС США - 19.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250319/dollar-855949560.html
Доллар дорожает к мировым валютам перед выходом итогов заседания ФРС США
Доллар дорожает к мировым валютам перед выходом итогов заседания ФРС США - 19.03.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к мировым валютам перед выходом итогов заседания ФРС США
Стоимость доллара по отношению к мировым валютам растет в среду вечером перед публикацией решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T17:09+0300
2025-03-19T17:09+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к мировым валютам растет в среду вечером перед публикацией решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.01 мск курс евро к доллару снижался до 1,0894 доллара с 1,0945 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 150,13 иены с уровня прошлого закрытия в 149,34 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,43%, до 103,69 пункта. Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания ФРС США. По данным CME Group, аналитики закладывают сохранение учетной ставки ФРС на текущем уровне в 4,25-4,5%. Помимо решения по ставке регулятор также представит обновленные макроэкономические прогнозы. Затем ожидается пресс-конференция председателя центробанка Джерома Пауэлла. Ранее стали известны окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне. Так, годовая инфляция в странах валютного блока по итогам февраля замедлилась до 2,3% с 2,5% месяцем ранее, в то время как предварительная оценка показывала замедление до 2,4%.
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рынки, сша, доллар сша, иена, евро, фрс сша
Экономика, Рынки, США, Доллар США, иена, евро, ФРС США
17:09 19.03.2025
 
Доллар дорожает к мировым валютам перед выходом итогов заседания ФРС США

Стоимость доллара к мировым валютам растет в ожидании выхода решений ФРС США

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к мировым валютам растет в среду вечером перед публикацией решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.01 мск курс евро к доллару снижался до 1,0894 доллара с 1,0945 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 150,13 иены с уровня прошлого закрытия в 149,34 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,43%, до 103,69 пункта.
Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания ФРС США. По данным CME Group, аналитики закладывают сохранение учетной ставки ФРС на текущем уровне в 4,25-4,5%. Помимо решения по ставке регулятор также представит обновленные макроэкономические прогнозы. Затем ожидается пресс-конференция председателя центробанка Джерома Пауэлла.
Ранее стали известны окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне. Так, годовая инфляция в странах валютного блока по итогам февраля замедлилась до 2,3% с 2,5% месяцем ранее, в то время как предварительная оценка показывала замедление до 2,4%.
Иена
Иена слабеет к доллару в среду после выхода итогов заседания ЦБ Японии
08:31
 
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