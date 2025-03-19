https://1prime.ru/20250319/droppery-855945419.html

Краснов поручил активнее взыскивать незаконно полученные средства дропперов

Краснов поручил активнее взыскивать незаконно полученные средства дропперов - 19.03.2025, ПРАЙМ

Краснов поручил активнее взыскивать незаконно полученные средства дропперов

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал активнее через суды взыскивать средства дропперов, которые они получили от мошенников. | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T14:55+0300

2025-03-19T14:55+0300

2025-03-19T14:55+0300

мошенничество

прокуратура

генеральная прокуратура

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МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал активнее через суды взыскивать средства дропперов, которые они получили от мошенников. "Активнее используйте уже налаженный механизм взыскания в судебном порядке неосновательного обогащения с владельцев счетов, на которые потерпевшими перечислялись деньги. Так называемые "дропперы" должны в полной мере ощутить на себе силу закона и финансовую убыточность подобных авантюр. Наказание рублем здесь будет самым эффективным средством", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ. По его словам, результатами прокурорского мониторинга интернета должны стать выявление и оперативная блокировка ресурсов с объявлениями о реализации сим-карт и услуг связи без идентификации пользователей, а также другим противоправным контентом. Краснов потребовал признавать недействительными договоры кредитования, заключенные под влиянием обмана. Он напомнил, что такая практика уже наработана и есть положительные примеры. Дропперы – это посредники, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги у граждан.

https://1prime.ru/20250319/krasnov-855944524.html

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