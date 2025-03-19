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В Думе поддержали проект о регулировании работы сервисов рассрочки - 19.03.2025, ПРАЙМ
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В Думе поддержали проект о регулировании работы сервисов рассрочки
В Думе поддержали проект о регулировании работы сервисов рассрочки - 19.03.2025, ПРАЙМ
В Думе поддержали проект о регулировании работы сервисов рассрочки
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о регулировании деятельности сервисов рассрочки. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T11:01+0300
2025-03-19T11:01+0300
технологии
анатолий аксаков
минфин
бки
россия
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о регулировании деятельности сервисов рассрочки. Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он разработан в целях защиты прав граждан, которые пользуются рассрочкой при оплате товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной деятельности. Главная цель инициативы заключается в том, чтобы механизм рассрочки не использовался для фактического кредитования – это часто происходит без соблюдения требований, которые предъявляются к кредиторам, пояснял ранее один из ее авторов, председатель комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Принятие закона снизит риски в этой сфере, исключит скрытые проценты и регуляторный арбитраж на финансовом рынке, отмечал, в свою очередь, соавтор проекта, вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. Законопроект устанавливает требования к операторам сервисов рассрочки. Такими операторами могут выступать юрлица, сведения о которых внесены в реестр операторов сервисов рассрочки. Если оператор не является кредитной или микрофинансовой организацией, то размер его собственных средств (капитала) должен составлять не менее 5 миллионов рублей. Осуществлять контроль и надзор за деятельностью операторов, собирать их отчетность и вести реестр будет Банк России. Максимальный лимит на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных о заключенных договорах в бюро кредитных историй (БКИ) в законопроекте сейчас определен в 15 тысяч рублей. Правительство и Банк России поддерживают законопроект, но предлагают повысить этот порог до 50 тысяч рублей. В случае его превышения оператор сервиса рассрочки обязан будет передать данные о договорах рассрочки в БКИ. Передача этих данных в БКИ позволит обеспечить необходимый баланс интересов операторов сервиса и его пользователей, а также отслеживать формирующуюся в этом сегменте задолженность домохозяйств, пояснили РИА Новости в пресс-службе ЦБ. Это в свою очередь поможет избежать появления непрозрачной части долга в экономике и снизить риски банкротства малообеспеченных граждан, отметили там. Комитет по финрынку также рекомендовал принять в первом чтении законопроект-спутник, вносящий необходимые изменения в действующее законодательство. Предполагается, что в случае принятия оба закона вступят в силу с 1 декабря 2025 года. При этим максимальный срок рассрочки составит шесть месяцев, а с 1 декабря 2027 года - четыре месяца.
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технологии, анатолий аксаков, минфин, бки, россия
Технологии, Анатолий Аксаков, Минфин, БКИ, РОССИЯ
11:01 19.03.2025
 
В Думе поддержали проект о регулировании работы сервисов рассрочки

Комитет ГД по финрынку поддержал проект о регулировании работы сервисов рассрочки

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ в Москве
В здании Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о регулировании деятельности сервисов рассрочки.
Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он разработан в целях защиты прав граждан, которые пользуются рассрочкой при оплате товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной деятельности.
Главная цель инициативы заключается в том, чтобы механизм рассрочки не использовался для фактического кредитования – это часто происходит без соблюдения требований, которые предъявляются к кредиторам, пояснял ранее один из ее авторов, председатель комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Принятие закона снизит риски в этой сфере, исключит скрытые проценты и регуляторный арбитраж на финансовом рынке, отмечал, в свою очередь, соавтор проекта, вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
Законопроект устанавливает требования к операторам сервисов рассрочки. Такими операторами могут выступать юрлица, сведения о которых внесены в реестр операторов сервисов рассрочки. Если оператор не является кредитной или микрофинансовой организацией, то размер его собственных средств (капитала) должен составлять не менее 5 миллионов рублей. Осуществлять контроль и надзор за деятельностью операторов, собирать их отчетность и вести реестр будет Банк России.
Максимальный лимит на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных о заключенных договорах в бюро кредитных историй (БКИ) в законопроекте сейчас определен в 15 тысяч рублей. Правительство и Банк России поддерживают законопроект, но предлагают повысить этот порог до 50 тысяч рублей. В случае его превышения оператор сервиса рассрочки обязан будет передать данные о договорах рассрочки в БКИ.
Передача этих данных в БКИ позволит обеспечить необходимый баланс интересов операторов сервиса и его пользователей, а также отслеживать формирующуюся в этом сегменте задолженность домохозяйств, пояснили РИА Новости в пресс-службе ЦБ. Это в свою очередь поможет избежать появления непрозрачной части долга в экономике и снизить риски банкротства малообеспеченных граждан, отметили там.
Комитет по финрынку также рекомендовал принять в первом чтении законопроект-спутник, вносящий необходимые изменения в действующее законодательство. Предполагается, что в случае принятия оба закона вступят в силу с 1 декабря 2025 года. При этим максимальный срок рассрочки составит шесть месяцев, а с 1 декабря 2027 года - четыре месяца.
Кибербезопасность. - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
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