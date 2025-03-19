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Дума одобрила проект о штрафах для организаторов азартных игр с детьми

Дума одобрила проект о штрафах для организаторов азартных игр с детьми - 19.03.2025, ПРАЙМ

Дума одобрила проект о штрафах для организаторов азартных игр с детьми

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект группы сенаторов, которым предлагается установить штрафы до миллиона рублей для... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T16:05+0300

2025-03-19T16:05+0300

2025-03-19T16:05+0300

госдума

азартные игры

дети

проект

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект группы сенаторов, которым предлагается установить штрафы до миллиона рублей для организаторов азартных игр за заключение пари с несовершеннолетними. Проектом федерального закона предусматривается дополнение статьи 14.1.1 КоАП РФ частью 4.1, устанавливающей административную ответственность за заключение организатором азартной игры основанных на риске соглашений о выигрыше с лицами, не достигшими возраста 18 лет. Сумму штрафа предлагается установить в размере от 500 тысяч до миллиона рублей для юридических лиц. Такой же штраф предлагается установить за заключение пари с недееспособными или ограниченно дееспособными гражданами либо с лицами, являющимися должниками, сведения о которых содержатся в банке данных в исполнительном производстве.

https://1prime.ru/20250319/duma-855938133.html

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госдума, азартные игры, дети, проект