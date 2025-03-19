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Египет осудил авиаудары Израиля по сектору Газа
Египет осудил авиаудары Израиля по сектору Газа - 19.03.2025, ПРАЙМ
Египет осудил авиаудары Израиля по сектору Газа
Египет решительно осуждает авиаудары Израиля по сектору Газа и считает их угрозой безопасности региона, заявило министерство иностранных дел арабской... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:51+0300
2025-03-19T02:51+0300
2025-03-19T02:51+0300
газа
израиль
египет
биньямин нетаньяху
мид
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КАИР, 18 мар - ПРАЙМ. Египет решительно осуждает авиаудары Израиля по сектору Газа и считает их угрозой безопасности региона, заявило министерство иностранных дел арабской республики.
"Арабская Республика Египет самым решительным образом осуждает израильские авиаудары по сектору Газа, произошедшие во вторник утром… Это представляет собой явное нарушение соглашения о прекращении огня и является опасной эскалацией, которая грозит последствиями для безопасности региона", - говорится в заявлении МИД Египта.
В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром увеличилось до 326.
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газа, израиль, египет, биньямин нетаньяху, мид
Газа, ИЗРАИЛЬ, ЕГИПЕТ, Биньямин Нетаньяху, МИД
Египет осудил авиаудары Израиля по сектору Газа
МИД Египта: авиаудары Израиля по сектору Газа являются угрозой безопасности региона
КАИР, 18 мар - ПРАЙМ. Египет решительно осуждает авиаудары Израиля по сектору Газа и считает их угрозой безопасности региона, заявило министерство иностранных дел арабской республики.
"Арабская Республика Египет самым решительным образом осуждает израильские авиаудары по сектору Газа, произошедшие во вторник утром… Это представляет собой явное нарушение соглашения о прекращении огня и является опасной эскалацией, которая грозит последствиями для безопасности региона", - говорится в заявлении МИД Египта.
В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром увеличилось до 326.