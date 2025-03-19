https://1prime.ru/20250319/egipet-855924357.html

Египет осудил авиаудары Израиля по сектору Газа

Египет осудил авиаудары Израиля по сектору Газа - 19.03.2025, ПРАЙМ

Египет осудил авиаудары Израиля по сектору Газа

Египет решительно осуждает авиаудары Израиля по сектору Газа и считает их угрозой безопасности региона, заявило министерство иностранных дел арабской... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:51+0300

2025-03-19T02:51+0300

2025-03-19T02:51+0300

газа

израиль

египет

биньямин нетаньяху

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КАИР, 18 мар - ПРАЙМ. Египет решительно осуждает авиаудары Израиля по сектору Газа и считает их угрозой безопасности региона, заявило министерство иностранных дел арабской республики. "Арабская Республика Египет самым решительным образом осуждает израильские авиаудары по сектору Газа, произошедшие во вторник утром… Это представляет собой явное нарушение соглашения о прекращении огня и является опасной эскалацией, которая грозит последствиями для безопасности региона", - говорится в заявлении МИД Египта. В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром увеличилось до 326.

газа

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газа, израиль, египет, биньямин нетаньяху, мид