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Экипаж "Союза МС-27" возьмёт на орбиту ангела с трубой - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Экипаж "Союза МС-27" возьмёт на орбиту ангела с трубой
Экипаж "Союза МС-27" возьмёт на орбиту ангела с трубой - 19.03.2025, ПРАЙМ
Экипаж "Союза МС-27" возьмёт на орбиту ангела с трубой
ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 18 мар - РИА Новости. Экипаж космического корабля "Союз МС-27" в качестве индикатора невесомости возьмёт с собой на орбиту... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:52+0300
2025-03-19T02:52+0300
общество
байконур
наса
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ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 18 мар - РИА Новости. Экипаж космического корабля "Союз МС-27" в качестве индикатора невесомости возьмёт с собой на орбиту фигурку ангела с трубой, такого же, который установлен на крыше Оптиной пустыни, сообщил командир экипажа, российский космонавт Сергей Рыжиков. "Когда задумывались, искали варианты индикатора невесомости, в прошлом году, участвовали в Оптиной пустыни в конференции, встречались с интересными людьми... это один из духовных центров России... Этот ангел с нами здесь, на конференции", - сказал Рыжиков на предполётной пресс-конференции. По его словам, ангел будет символизировать связь земли и неба. Старт ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-27" с космодрома Байконур запланирован на 8 апреля. В основной экипаж корабля входят российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт НАСА Джонатан Ким, в дублирующий — Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Планируется, что продолжительность полёта составит 245 суток.
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общество , байконур, наса
Общество , Байконур, НАСА
02:52 19.03.2025
 
Экипаж "Союза МС-27" возьмёт на орбиту ангела с трубой

Экипаж "Союза МС-27" возьмёт с собой на орбиту ангела с трубой

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ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 18 мар - РИА Новости. Экипаж космического корабля "Союз МС-27" в качестве индикатора невесомости возьмёт с собой на орбиту фигурку ангела с трубой, такого же, который установлен на крыше Оптиной пустыни, сообщил командир экипажа, российский космонавт Сергей Рыжиков.
"Когда задумывались, искали варианты индикатора невесомости, в прошлом году, участвовали в Оптиной пустыни в конференции, встречались с интересными людьми... это один из духовных центров России... Этот ангел с нами здесь, на конференции", - сказал Рыжиков на предполётной пресс-конференции.
По его словам, ангел будет символизировать связь земли и неба.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-27" с космодрома Байконур запланирован на 8 апреля. В основной экипаж корабля входят российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт НАСА Джонатан Ким, в дублирующий — Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Планируется, что продолжительность полёта составит 245 суток.
 
ОбществоБайконурНАСА
 
 
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