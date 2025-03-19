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Экипаж "Союза" перед стартом будет слушать духовные песнопения
Экипаж "Союза" перед стартом будет слушать духовные песнопения - 19.03.2025, ПРАЙМ
Экипаж "Союза" перед стартом будет слушать духовные песнопения
ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 18 мар - РИА Новости. Члены экипажа космического корабля "Союз МС-27" перед стартом будут слушать духовные песнопения,... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:52+0300
2025-03-19T02:52+0300
2025-03-19T02:52+0300
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ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 18 мар - РИА Новости. Члены экипажа космического корабля "Союз МС-27" перед стартом будут слушать духовные песнопения, неофициальный гимн отряда космонавтов, а также народные песни, сообщил командир корабля, российский космонавт Сергей Рыжиков.
"Плейлист в процессе составления... Начнём с духовного песнопения, продолжим неофициальный гимном отряда космонавтов, и обязательно что-то из народного, величественного, наподобие "Степь да степь кругом", - сказал Рыжиков на предполётной пресс-конференции.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-27" с космодрома Байконур запланирован на 8 апреля. В основной экипаж корабля входят российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт НАСА Джонатан Ким, в дублирующий — Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Планируется, что продолжительность полёта составит 245 суток.
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общество , бизнес, байконур, наса
Общество , Бизнес, Байконур, НАСА
Экипаж "Союза" перед стартом будет слушать духовные песнопения
Экипаж "Союза МС-27" перед стартом будет слушать духовные песнопения
ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 18 мар - РИА Новости. Члены экипажа космического корабля "Союз МС-27" перед стартом будут слушать духовные песнопения, неофициальный гимн отряда космонавтов, а также народные песни, сообщил командир корабля, российский космонавт Сергей Рыжиков.
"Плейлист в процессе составления... Начнём с духовного песнопения, продолжим неофициальный гимном отряда космонавтов, и обязательно что-то из народного, величественного, наподобие "Степь да степь кругом", - сказал Рыжиков на предполётной пресс-конференции.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-27" с космодрома Байконур запланирован на 8 апреля. В основной экипаж корабля входят российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт НАСА Джонатан Ким, в дублирующий — Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Планируется, что продолжительность полёта составит 245 суток.