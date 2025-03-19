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Экс-глава МИД Боливии оценил разговор Путина и Трампа - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Экс-глава МИД Боливии оценил разговор Путина и Трампа
Экс-глава МИД Боливии оценил разговор Путина и Трампа - 19.03.2025, ПРАЙМ
Экс-глава МИД Боливии оценил разговор Путина и Трампа
Разговор президента США Дональда Трампа и главы российского государства Владимира Путина показывает, что США признают значимость РФ в мире, сообщил РИА Новости... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T01:36+0300
2025-03-19T01:36+0300
экономика
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владимир путин
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МОНТЕВИДЕО, 19 мар - ПРАЙМ. Разговор президента США Дональда Трампа и главы российского государства Владимира Путина показывает, что США признают значимость РФ в мире, сообщил РИА Новости экс-глава МИД Боливии Рохелио Майта. "Конфликт на Украине - это лишь один из аспектов более широких отношений, которые заново определят глобальный баланс сил. США теперь признают глобальную значимость России не только в своем регионе, но и на других международных площадках", - сказал он. По его мнению, построить мир непросто. "Предстоит еще много работы, но важные шаги сделаны", - отметил Майта. Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
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россия, мировая экономика, сша, рф, боливия, дональд трамп, владимир путин, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, БОЛИВИЯ, Дональд Трамп, Владимир Путин, МИД
01:36 19.03.2025
 
Экс-глава МИД Боливии оценил разговор Путина и Трампа

Экс-глава МИД Боливии Майта: США признали значимость России в мире

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МОНТЕВИДЕО, 19 мар - ПРАЙМ. Разговор президента США Дональда Трампа и главы российского государства Владимира Путина показывает, что США признают значимость РФ в мире, сообщил РИА Новости экс-глава МИД Боливии Рохелио Майта.
"Конфликт на Украине - это лишь один из аспектов более широких отношений, которые заново определят глобальный баланс сил. США теперь признают глобальную значимость России не только в своем регионе, но и на других международных площадках", - сказал он.
По его мнению, построить мир непросто. "Предстоит еще много работы, но важные шаги сделаны", - отметил Майта.
Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСШАРФБОЛИВИЯДональд ТрампВладимир ПутинМИД
 
 
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