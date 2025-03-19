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Эксперт оценил разговор Путина и Трампа - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценил разговор Путина и Трампа
Эксперт оценил разговор Путина и Трампа - 19.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил разговор Путина и Трампа
После разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа появилась надежда на мир, заявил РИА Новости аргентинский эксперт по международным... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T01:57+0300
2025-03-19T01:57+0300
россия
экономика
общество
буэнос-айрес
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мар - ПРАЙМ. После разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа появилась надежда на мир, заявил РИА Новости аргентинский эксперт по международным отношениям Марсело Монтес. "Я считаю, что этот контакт очень важен. Есть некоторая надежда на мир, которой я не видел еще месяц назад", - сказал он. При этом Монтес подчеркнул, что самым важным в данной ситуации является установление прочного мира, основанного, в первую очередь, на гарантиях невступления Украины в НАТО и на прекращении военной помощи Киеву со стороны других государств. "Российская граница должна быть в безопасности навсегда", - отметил эксперт. Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
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россия, общество , буэнос-айрес, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, нато
РОССИЯ, Экономика, Общество , БУЭНОС-АЙРЕС, США, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО
01:57 19.03.2025
 
Эксперт оценил разговор Путина и Трампа

Аргентинский эксперт Монтес: после разговора Путина и Трампа появилась надежда на мир

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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мар - ПРАЙМ. После разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа появилась надежда на мир, заявил РИА Новости аргентинский эксперт по международным отношениям Марсело Монтес.
"Я считаю, что этот контакт очень важен. Есть некоторая надежда на мир, которой я не видел еще месяц назад", - сказал он.
При этом Монтес подчеркнул, что самым важным в данной ситуации является установление прочного мира, основанного, в первую очередь, на гарантиях невступления Украины в НАТО и на прекращении военной помощи Киеву со стороны других государств. "Российская граница должна быть в безопасности навсегда", - отметил эксперт.
Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоБУЭНОС-АЙРЕССШАУКРАИНАВладимир ПутинДональд ТрампНАТО
 
 
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