https://1prime.ru/20250319/ekspert-855895947.html
Эксперт оценил разговор Путина и Трампа
Эксперт оценил разговор Путина и Трампа - 19.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил разговор Путина и Трампа
После разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа появилась надежда на мир, заявил РИА Новости аргентинский эксперт по международным... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T01:57+0300
2025-03-19T01:57+0300
2025-03-19T01:57+0300
россия
экономика
общество
буэнос-айрес
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855895947.jpg?1742338673
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мар - ПРАЙМ. После разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа появилась надежда на мир, заявил РИА Новости аргентинский эксперт по международным отношениям Марсело Монтес.
"Я считаю, что этот контакт очень важен. Есть некоторая надежда на мир, которой я не видел еще месяц назад", - сказал он.
При этом Монтес подчеркнул, что самым важным в данной ситуации является установление прочного мира, основанного, в первую очередь, на гарантиях невступления Украины в НАТО и на прекращении военной помощи Киеву со стороны других государств. "Российская граница должна быть в безопасности навсегда", - отметил эксперт.
Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
буэнос-айрес
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , буэнос-айрес, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, нато
РОССИЯ, Экономика, Общество , БУЭНОС-АЙРЕС, США, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО
Эксперт оценил разговор Путина и Трампа
Аргентинский эксперт Монтес: после разговора Путина и Трампа появилась надежда на мир
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мар - ПРАЙМ. После разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа появилась надежда на мир, заявил РИА Новости аргентинский эксперт по международным отношениям Марсело Монтес.
"Я считаю, что этот контакт очень важен. Есть некоторая надежда на мир, которой я не видел еще месяц назад", - сказал он.
При этом Монтес подчеркнул, что самым важным в данной ситуации является установление прочного мира, основанного, в первую очередь, на гарантиях невступления Украины в НАТО и на прекращении военной помощи Киеву со стороны других государств. "Российская граница должна быть в безопасности навсегда", - отметил эксперт.
Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.