https://1prime.ru/20250319/ekspert-855895947.html

Эксперт оценил разговор Путина и Трампа

Эксперт оценил разговор Путина и Трампа - 19.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил разговор Путина и Трампа

После разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа появилась надежда на мир, заявил РИА Новости аргентинский эксперт по международным... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T01:57+0300

2025-03-19T01:57+0300

2025-03-19T01:57+0300

россия

экономика

общество

буэнос-айрес

сша

украина

владимир путин

дональд трамп

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855895947.jpg?1742338673

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мар - ПРАЙМ. После разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа появилась надежда на мир, заявил РИА Новости аргентинский эксперт по международным отношениям Марсело Монтес. "Я считаю, что этот контакт очень важен. Есть некоторая надежда на мир, которой я не видел еще месяц назад", - сказал он. При этом Монтес подчеркнул, что самым важным в данной ситуации является установление прочного мира, основанного, в первую очередь, на гарантиях невступления Украины в НАТО и на прекращении военной помощи Киеву со стороны других государств. "Российская граница должна быть в безопасности навсегда", - отметил эксперт. Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.

буэнос-айрес

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , буэнос-айрес, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, нато