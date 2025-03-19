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Эксперт рассказал, как мошенники обманывают детей в интернете - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как мошенники обманывают детей в интернете
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают детей в интернете - 19.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают детей в интернете
Фишинговые сайты игровых платформ, а также предложение "бесплатных" подписок или игровой валюты взамен на выполнение определенных действий стали... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T05:47+0300
2025-03-19T05:47+0300
общество
банки
москва
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Фишинговые сайты игровых платформ, а также предложение "бесплатных" подписок или игровой валюты взамен на выполнение определенных действий стали распространенными схемами обмана детей в интернете - таким образом мошенники выманивают личные данные и другую платежную информацию, рассказал РИА Новости директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев. "Одна из распространенных схем - предложение "бесплатных" подписок или игровой валюты взамен на выполнение определенных действий. Злоумышленники просят ребенка взять телефон родителей, разблокировать экран, сфотографировать его и войти в приложения банков… Другая популярная уловка - создание фишинговых сайтов, которые внешне неотличимы от официальных страниц банков или игровых платформ. Ребенок переходит по ссылке и вводит данные, которые мгновенно попадают к преступникам", - сказал Морев. В некоторых случаях злоумышленники начинают общаться в игровых чатах, а затем переносят его в мессенджеры, где отсутствуют встроенные системы защиты. И уже там они могут выманить личные данные и информацию про банковские счета. Основная цель злоумышленников - банковские приложения родителей. Эксперт посоветовал родителям проводить беседы с детьми и объяснять им, что в интернете, чатах и мессенджерах, точно так же, как и на улице, нельзя разговаривать с незнакомцами и принимать подарки. Недостаток родительского контроля могут привести к серьезным последствиям, от утечки личных данных до потери крупных денежных сумм, добавил Морев. "Чаще всего аферисты действуют в популярных мессенджерах и онлайн-играх, где дети чувствуют себя максимально комфортно и теряют бдительность. Известны случаи, когда дети переводили мошенникам сотни тысяч рублей. Помимо финансовых потерь, семья может столкнуться с утечкой личных данных, которые затем применяют для организации дальнейших преступлений. Наибольшую угрозу представляет взлом аккаунтов на "Госуслугах" или в социальных сетях", - сказал он. Основную роль в защите детей играют профилактические беседы, но не стоит забывать о технических мерах защиты - например, об установке антивирусного ПО, настройке родительского контроля, который поможет ограничить время, проводимое за компьютером, и заблокировать доступ к потенциально опасным сайтам. Нужно научить ребенка распознавать фишинговые сайты по адресной строке и проверять безопасность соединения.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , банки, москва, rustore
Общество , Банки, МОСКВА, RuStore
05:47 19.03.2025
 
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают детей в интернете

Эксперт Морев: мошенники используют фишинговые сайты игровых платформ для обмана детей

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Фишинговые сайты игровых платформ, а также предложение "бесплатных" подписок или игровой валюты взамен на выполнение определенных действий стали распространенными схемами обмана детей в интернете - таким образом мошенники выманивают личные данные и другую платежную информацию, рассказал РИА Новости директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.
"Одна из распространенных схем - предложение "бесплатных" подписок или игровой валюты взамен на выполнение определенных действий. Злоумышленники просят ребенка взять телефон родителей, разблокировать экран, сфотографировать его и войти в приложения банков… Другая популярная уловка - создание фишинговых сайтов, которые внешне неотличимы от официальных страниц банков или игровых платформ. Ребенок переходит по ссылке и вводит данные, которые мгновенно попадают к преступникам", - сказал Морев.
В некоторых случаях злоумышленники начинают общаться в игровых чатах, а затем переносят его в мессенджеры, где отсутствуют встроенные системы защиты. И уже там они могут выманить личные данные и информацию про банковские счета. Основная цель злоумышленников - банковские приложения родителей.
Эксперт посоветовал родителям проводить беседы с детьми и объяснять им, что в интернете, чатах и мессенджерах, точно так же, как и на улице, нельзя разговаривать с незнакомцами и принимать подарки. Недостаток родительского контроля могут привести к серьезным последствиям, от утечки личных данных до потери крупных денежных сумм, добавил Морев.
"Чаще всего аферисты действуют в популярных мессенджерах и онлайн-играх, где дети чувствуют себя максимально комфортно и теряют бдительность. Известны случаи, когда дети переводили мошенникам сотни тысяч рублей. Помимо финансовых потерь, семья может столкнуться с утечкой личных данных, которые затем применяют для организации дальнейших преступлений. Наибольшую угрозу представляет взлом аккаунтов на "Госуслугах" или в социальных сетях", - сказал он.
Основную роль в защите детей играют профилактические беседы, но не стоит забывать о технических мерах защиты - например, об установке антивирусного ПО, настройке родительского контроля, который поможет ограничить время, проводимое за компьютером, и заблокировать доступ к потенциально опасным сайтам. Нужно научить ребенка распознавать фишинговые сайты по адресной строке и проверять безопасность соединения.
 
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