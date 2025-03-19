https://1prime.ru/20250319/es-855894680.html

ЕС впервые за два года увеличил импорт СПГ у России

ЕС впервые за два года увеличил импорт СПГ у России - 19.03.2025, ПРАЙМ

ЕС впервые за два года увеличил импорт СПГ у России

Евросоюз продолжает наращивать закупки сжиженного природного газа у России: в январе его импорт впервые за два года превысил 1 миллиард евро, следует из анализа | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T00:21+0300

2025-03-19T00:21+0300

2025-03-19T00:21+0300

газ

энергетика

экономика

москва

франция

испания

ес

евростат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855894680.jpg?1742332875

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Евросоюз продолжает наращивать закупки сжиженного природного газа у России: в январе его импорт впервые за два года превысил 1 миллиард евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Согласно информации статведомства, ЕС в январе наращивал импорт российского СПГ третий месяц подряд - в начале года еще на 17% по сравнению с декабрем - до 1,074 миллиарда евро. Это стало максимальным объемом закупок с января 2023 года. Почти половина всех закупок пришлась на Францию - страна закупила российского газа на 455,2 миллиона евро, что на 13% больше уровня месяцем ранее. На втором месте оказалась Испания, увеличившая импорт сразу на 31,5% - до 261,5 миллиона евро. Тройку лидеров замкнула Бельгия с 256,7 миллиона евро - это в 1,9 раза больше, чем в декабре. Крупные покупки также делали Нидерланды, которые закупили СПГ на 100 миллионов евро против 98,5 миллиона месяцем ранее. При этом в январе российский газ не импортировали Италия и Португалия.

москва

франция

испания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, москва, франция, испания, ес, евростат