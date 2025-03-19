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ЕС впервые за два года увеличил импорт СПГ у России - 19.03.2025, ПРАЙМ
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ЕС впервые за два года увеличил импорт СПГ у России
ЕС впервые за два года увеличил импорт СПГ у России - 19.03.2025, ПРАЙМ
ЕС впервые за два года увеличил импорт СПГ у России
Евросоюз продолжает наращивать закупки сжиженного природного газа у России: в январе его импорт впервые за два года превысил 1 миллиард евро, следует из анализа | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T00:21+0300
2025-03-19T00:21+0300
газ
энергетика
экономика
москва
франция
испания
ес
евростат
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Евросоюз продолжает наращивать закупки сжиженного природного газа у России: в январе его импорт впервые за два года превысил 1 миллиард евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Согласно информации статведомства, ЕС в январе наращивал импорт российского СПГ третий месяц подряд - в начале года еще на 17% по сравнению с декабрем - до 1,074 миллиарда евро. Это стало максимальным объемом закупок с января 2023 года. Почти половина всех закупок пришлась на Францию - страна закупила российского газа на 455,2 миллиона евро, что на 13% больше уровня месяцем ранее. На втором месте оказалась Испания, увеличившая импорт сразу на 31,5% - до 261,5 миллиона евро. Тройку лидеров замкнула Бельгия с 256,7 миллиона евро - это в 1,9 раза больше, чем в декабре. Крупные покупки также делали Нидерланды, которые закупили СПГ на 100 миллионов евро против 98,5 миллиона месяцем ранее. При этом в январе российский газ не импортировали Италия и Португалия.
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газ, москва, франция, испания, ес, евростат
Газ, Энергетика, Экономика, МОСКВА, ФРАНЦИЯ, ИСПАНИЯ, ЕС, Евростат
00:21 19.03.2025
 
ЕС впервые за два года увеличил импорт СПГ у России

Евростат: импорт СПГ из России впервые за два года превысил миллиард евро

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Евросоюз продолжает наращивать закупки сжиженного природного газа у России: в январе его импорт впервые за два года превысил 1 миллиард евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Согласно информации статведомства, ЕС в январе наращивал импорт российского СПГ третий месяц подряд - в начале года еще на 17% по сравнению с декабрем - до 1,074 миллиарда евро. Это стало максимальным объемом закупок с января 2023 года.
Почти половина всех закупок пришлась на Францию - страна закупила российского газа на 455,2 миллиона евро, что на 13% больше уровня месяцем ранее. На втором месте оказалась Испания, увеличившая импорт сразу на 31,5% - до 261,5 миллиона евро. Тройку лидеров замкнула Бельгия с 256,7 миллиона евро - это в 1,9 раза больше, чем в декабре.
Крупные покупки также делали Нидерланды, которые закупили СПГ на 100 миллионов евро против 98,5 миллиона месяцем ранее. При этом в январе российский газ не импортировали Италия и Португалия.
 
ЭнергетикаЭкономикаГазМОСКВАФРАНЦИЯИСПАНИЯЕСЕвростат
 
 
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