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Круглый стол о внешней и внутренней политике ЕС

Круглый стол о внешней и внутренней политике ЕС - 19.03.2025, ПРАЙМ

Круглый стол о внешней и внутренней политике ЕС

20 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоится круглый стол о внешней и внутренней политике стран Евросоюза,... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

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20 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоится круглый стол о внешней и внутренней политике стран Евросоюза, направленной на эскалацию с Россией. Задать вопрос https://pressria.ru/20250320/957719531.html Участники: - заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ; - заведующий сектором региональных проблем и конфликтов, сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Павел ТИМОФЕЕВ; - доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета Вадим ТРУХАЧЕВ; - доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Егор СЕРГЕЕВ. 20-21 марта на очередном саммите лидеры Евросоюза будут обсуждать вопросы конкурентоспособности ЕС, Украину, новые шаги в оборонной области, проблемы миграции и последние события на Ближнем Востоке. До начала заседания Европейского совета состоится саммит Еврозоны. В последние недели Евросоюз в активной координации с Британией на фоне начавшихся российско-американских контактов изыскивает пути для усиления давления на Россию. Все громче звучат призывы, в первую очередь от Британии и Франции, в рамках так называемой "коалиции желающих" направить своих военнослужащих на Украину, в чем их активно поддерживают русофобские правительства Прибалтики и некоторых других стран. Президент Франции Макрон даже готов развернуть над всей Европой свой "ядерный зонтик". Германия стремится перевести экономику на военные рельсы. Пока еще не канцлер ФРГ Фридрих Мерц грезит набрать кредиты на оборонку, переписав Основной закон страны. Что происходит в странах Евросоюза? Какими могут быть последствия принимаемых решений? Аккредитация на мероприятия: accreditation@ria.ru Вход для представителей СМИ только при наличии предварительной аккредитации при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин. Наш адрес: Москва, Зубовский бульвар, дом 4 Подробная информация на сайте пресс-центра https://pressria.ru/

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мировая экономика, европа, украина, франция, фридрих мерц, ес, ран, мгимо