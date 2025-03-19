Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европарламенте пожаловались на недостаток блюд восточной кухни - 19.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250319/evroparlament-855924562.html
В Европарламенте пожаловались на недостаток блюд восточной кухни
В Европарламенте пожаловались на недостаток блюд восточной кухни - 19.03.2025, ПРАЙМ
В Европарламенте пожаловались на недостаток блюд восточной кухни
Сотрудники Европейского парламента (ЕП) жалуются на недостаток в столовых блюд восточноевропейской кухни, сообщает европейское издание Politico. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:52+0300
2025-03-19T02:52+0300
экономика
мировая экономика
общество
москва
словакия
politico
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855924562.jpg?1742341922
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Сотрудники Европейского парламента (ЕП) жалуются на недостаток в столовых блюд восточноевропейской кухни, сообщает европейское издание Politico. Отмечается, что один помощник депутата, родом из Словакии, отправил в понедельник во второй половине дня эмоциональное письмо более чем 2 тысячам своих коллег. По его словам, в столовых Европарламента не подают блюда восточноевропейской кухни, из-за чего граждане этих стран чувствуют, что их государства - "пассажиры второго класса в ЕС". "Что еще хуже, по его мнению, так это то, что популисты могут преподнести ситуацию как кулинарный "западный империализм", чтобы разжечь антиевропейские настроения", - говорится в материале, опубликованном на сайте европейского издания Politico. Коллега-чех поблагодарил помощника евродепутата за то, что он поднял такой "восхитительно важный вопрос".
москва
словакия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , москва, словакия, politico, ес
Экономика, Мировая экономика, Общество , МОСКВА, СЛОВАКИЯ, Politico, ЕС
02:52 19.03.2025
 
В Европарламенте пожаловались на недостаток блюд восточной кухни

Politico: в столовых Европарламента не подают блюда восточноевропейской кухни

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Сотрудники Европейского парламента (ЕП) жалуются на недостаток в столовых блюд восточноевропейской кухни, сообщает европейское издание Politico.
Отмечается, что один помощник депутата, родом из Словакии, отправил в понедельник во второй половине дня эмоциональное письмо более чем 2 тысячам своих коллег. По его словам, в столовых Европарламента не подают блюда восточноевропейской кухни, из-за чего граждане этих стран чувствуют, что их государства - "пассажиры второго класса в ЕС".
"Что еще хуже, по его мнению, так это то, что популисты могут преподнести ситуацию как кулинарный "западный империализм", чтобы разжечь антиевропейские настроения", - говорится в материале, опубликованном на сайте европейского издания Politico.
Коллега-чех поблагодарил помощника евродепутата за то, что он поднял такой "восхитительно важный вопрос".
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоМОСКВАСЛОВАКИЯPoliticoЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала