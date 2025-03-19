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В Европарламенте пожаловались на недостаток блюд восточной кухни

В Европарламенте пожаловались на недостаток блюд восточной кухни - 19.03.2025, ПРАЙМ

В Европарламенте пожаловались на недостаток блюд восточной кухни

Сотрудники Европейского парламента (ЕП) жалуются на недостаток в столовых блюд восточноевропейской кухни, сообщает европейское издание Politico. | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:52+0300

2025-03-19T02:52+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Сотрудники Европейского парламента (ЕП) жалуются на недостаток в столовых блюд восточноевропейской кухни, сообщает европейское издание Politico. Отмечается, что один помощник депутата, родом из Словакии, отправил в понедельник во второй половине дня эмоциональное письмо более чем 2 тысячам своих коллег. По его словам, в столовых Европарламента не подают блюда восточноевропейской кухни, из-за чего граждане этих стран чувствуют, что их государства - "пассажиры второго класса в ЕС". "Что еще хуже, по его мнению, так это то, что популисты могут преподнести ситуацию как кулинарный "западный империализм", чтобы разжечь антиевропейские настроения", - говорится в материале, опубликованном на сайте европейского издания Politico. Коллега-чех поблагодарил помощника евродепутата за то, что он поднял такой "восхитительно важный вопрос".

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