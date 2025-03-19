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В Европарламенте пожаловались на недостаток блюд восточной кухни
В Европарламенте пожаловались на недостаток блюд восточной кухни - 19.03.2025, ПРАЙМ
В Европарламенте пожаловались на недостаток блюд восточной кухни
Сотрудники Европейского парламента (ЕП) жалуются на недостаток в столовых блюд восточноевропейской кухни, сообщает европейское издание Politico. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:52+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Сотрудники Европейского парламента (ЕП) жалуются на недостаток в столовых блюд восточноевропейской кухни, сообщает европейское издание Politico.
Отмечается, что один помощник депутата, родом из Словакии, отправил в понедельник во второй половине дня эмоциональное письмо более чем 2 тысячам своих коллег. По его словам, в столовых Европарламента не подают блюда восточноевропейской кухни, из-за чего граждане этих стран чувствуют, что их государства - "пассажиры второго класса в ЕС".
"Что еще хуже, по его мнению, так это то, что популисты могут преподнести ситуацию как кулинарный "западный империализм", чтобы разжечь антиевропейские настроения", - говорится в материале, опубликованном на сайте европейского издания Politico.
Коллега-чех поблагодарил помощника евродепутата за то, что он поднял такой "восхитительно важный вопрос".
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Экономика, Мировая экономика, Общество , МОСКВА, СЛОВАКИЯ, Politico, ЕС
В Европарламенте пожаловались на недостаток блюд восточной кухни
Politico: в столовых Европарламента не подают блюда восточноевропейской кухни
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Сотрудники Европейского парламента (ЕП) жалуются на недостаток в столовых блюд восточноевропейской кухни, сообщает европейское издание Politico.
Отмечается, что один помощник депутата, родом из Словакии, отправил в понедельник во второй половине дня эмоциональное письмо более чем 2 тысячам своих коллег. По его словам, в столовых Европарламента не подают блюда восточноевропейской кухни, из-за чего граждане этих стран чувствуют, что их государства - "пассажиры второго класса в ЕС".
"Что еще хуже, по его мнению, так это то, что популисты могут преподнести ситуацию как кулинарный "западный империализм", чтобы разжечь антиевропейские настроения", - говорится в материале, опубликованном на сайте европейского издания Politico.
Коллега-чех поблагодарил помощника евродепутата за то, что он поднял такой "восхитительно важный вопрос".