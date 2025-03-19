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Евросоюзу придется участвовать в сделке по Украине, заявили в США - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Евросоюзу придется участвовать в сделке по Украине, заявили в США
Евросоюзу придется участвовать в сделке по Украине, заявили в США - 19.03.2025, ПРАЙМ
Евросоюзу придется участвовать в сделке по Украине, заявили в США
США уведомили европейских партнеров о том, что Евросоюзу придется участвовать в реализации любого мирного соглашения по Украине, учитывая возможные требования... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T10:25+0300
2025-03-19T10:25+0300
политика
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. США уведомили европейских партнеров о том, что Евросоюзу придется участвовать в реализации любого мирного соглашения по Украине, учитывая возможные требования Москвы о смягчении антироссийских санкций, введенных ЕС. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.Госсекретарь США Марко Рубио 12 марта заявил, что на будущих переговорах планируется обсудить вопросы, связанные с европейскими санкциями против России, а также судьбой замороженных российских активов."Американские чиновники заявили своим европейским коллегам, что ЕС придется участвовать в любом мирном соглашении по Украине с учетом того, что Россия хочет в качестве части сделки смягчения санкций, наложенных блоком", - говорится в сообщении агентства. По данным источников агентства, Вашингтон также дал понять Европе, что его главным приоритетом является прекращение боевых действий. Только после этого, как утверждают собеседники Bloomberg, возможно обсуждение других вопросов, включая потенциальные гарантии безопасности для Украины.При этом, как отмечает агентство, президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с представителями России и Украины пока практически не затрагивал тему участия Европы в этом процессе.Исполняющий обязанности канцлера Австрии Александер Шалленберг 26 февраля заявил, что Евросоюз не останется в стороне от переговоров по Украине, напомнив о замороженных российских активах, хранящихся на европейских счетах. Он также подчеркнул, что европейские страны не являются слабыми, но создают "впечатление слабости", призвав положить конец подобным домыслам.Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 14 марта сообщила, что США держат Евросоюз в курсе переговорного процесса по Украине. По ее словам, американская сторона заверила Брюссель, что не будет принимать условия России без предварительного согласования с европейскими партнерами.После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили около 300 миллиардов евро из валютных резервов России — это почти половина их общего объема. Более 200 миллиардов евро хранятся в ЕС, главным образом в бельгийской расчетно-клиринговой системе Euroclear.Российский МИД неоднократно заявлял, что блокировка этих средств является незаконной и представляет собой фактическое присвоение чужой собственности. В ведомстве подчеркивали, что ЕС нацелен не только на частные активы, но и на государственные средства России. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что Москва не оставит без ответа возможную конфискацию этих средств. По его словам, у России также есть механизмы, позволяющие не возвращать активы западных стран, размещенные в России.
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украина, сша, европа, марк рубио, дональд трамп, кая каллас, ес, сделка, санкции против рф, соглашение
Политика, УКРАИНА, США, ЕВРОПА, Марк Рубио, Дональд Трамп, Кая Каллас, ЕС, сделка, санкции против РФ, соглашение
10:25 19.03.2025
 
Евросоюзу придется участвовать в сделке по Украине, заявили в США

Bloomberg: ЕС примет участие в сделке по Украине из-за антироссийских санкций

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. США уведомили европейских партнеров о том, что Евросоюзу придется участвовать в реализации любого мирного соглашения по Украине, учитывая возможные требования Москвы о смягчении антироссийских санкций, введенных ЕС. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Госсекретарь США Марко Рубио 12 марта заявил, что на будущих переговорах планируется обсудить вопросы, связанные с европейскими санкциями против России, а также судьбой замороженных российских активов.
"Американские чиновники заявили своим европейским коллегам, что ЕС придется участвовать в любом мирном соглашении по Украине с учетом того, что Россия хочет в качестве части сделки смягчения санкций, наложенных блоком", - говорится в сообщении агентства.
По данным источников агентства, Вашингтон также дал понять Европе, что его главным приоритетом является прекращение боевых действий. Только после этого, как утверждают собеседники Bloomberg, возможно обсуждение других вопросов, включая потенциальные гарантии безопасности для Украины.
При этом, как отмечает агентство, президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с представителями России и Украины пока практически не затрагивал тему участия Европы в этом процессе.
Исполняющий обязанности канцлера Австрии Александер Шалленберг 26 февраля заявил, что Евросоюз не останется в стороне от переговоров по Украине, напомнив о замороженных российских активах, хранящихся на европейских счетах. Он также подчеркнул, что европейские страны не являются слабыми, но создают "впечатление слабости", призвав положить конец подобным домыслам.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 14 марта сообщила, что США держат Евросоюз в курсе переговорного процесса по Украине. По ее словам, американская сторона заверила Брюссель, что не будет принимать условия России без предварительного согласования с европейскими партнерами.
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили около 300 миллиардов евро из валютных резервов России — это почти половина их общего объема. Более 200 миллиардов евро хранятся в ЕС, главным образом в бельгийской расчетно-клиринговой системе Euroclear.
Российский МИД неоднократно заявлял, что блокировка этих средств является незаконной и представляет собой фактическое присвоение чужой собственности. В ведомстве подчеркивали, что ЕС нацелен не только на частные активы, но и на государственные средства России. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что Москва не оставит без ответа возможную конфискацию этих средств. По его словам, у России также есть механизмы, позволяющие не возвращать активы западных стран, размещенные в России.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
В Раде рассказали, кто должен вести мирные переговоры от имени Украины
17 марта, 16:29
 
ПолитикаУКРАИНАСШАЕВРОПАМарк РубиоДональд ТрампКая КалласЕСсделкасанкции против РФсоглашение
 
 
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