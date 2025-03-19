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"Неприемлемо". Глава дипломатии ЕС раскритиковала разговор Трампа и Путина
"Неприемлемо". Глава дипломатии ЕС раскритиковала разговор Трампа и Путина - 19.03.2025, ПРАЙМ
"Неприемлемо". Глава дипломатии ЕС раскритиковала разговор Трампа и Путина
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выступила с резкой критикой итогов телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T13:39+0300
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БРЮССЕЛЬ, 19 мар - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выступила с резкой критикой итогов телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что считает неприемлемыми требования со стороны России о прекращении военной помощи Украине со стороны стран Запада. "Это неприемлемо", - сообщила Каллас журналистам в Брюсселе. "Если они смогут добиться запрета на всю военную помощь Украине, то они смогут действовать беспрепятственно, так как украинцы не смогут защищаться. Это не будет работать", - сказала Каллас, слова которой приводит агентство Франс Пресс.Кроме того, по мнению главы евродипломатии, Россия не готова идти ни на какие уступки в вопросе урегулирования украинского конфликта.Во вторник лидеры России и США провели телефонный разговор. Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе диалога Путин и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, президенты России и США показали взаимную заинтересованность в нормализации отношений двух стран в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.Ранее руководство ЕС заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В ЕС также выражали беспокойство в связи с тем, что Брюссель не играет существенную роль в вопросах мирного урегулирования на Украине.
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ес, кая каллас, брюссель, сша, дональд трамп, россия, владимир путин, телефонный разговор
Политика, ЕС, Кая Каллас, Брюссель, США, Дональд Трамп, РОССИЯ, Владимир Путин, Телефонный разговор
"Неприемлемо". Глава дипломатии ЕС раскритиковала разговор Трампа и Путина
Каллас: Украина не сможет защищаться при полном запрете на военную помощь
БРЮССЕЛЬ, 19 мар - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выступила с резкой критикой итогов телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что считает неприемлемыми требования со стороны России о прекращении военной помощи Украине со стороны стран Запада.
"Это неприемлемо", - сообщила Каллас журналистам в Брюсселе. "Если они смогут добиться запрета на всю военную помощь Украине, то они смогут действовать беспрепятственно, так как украинцы не смогут защищаться. Это не будет работать", - сказала Каллас, слова которой приводит агентство Франс Пресс.
Кроме того, по мнению главы евродипломатии, Россия не готова идти ни на какие уступки в вопросе урегулирования украинского конфликта.
Во вторник лидеры России и США провели телефонный разговор. Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе диалога Путин и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, президенты России и США показали взаимную заинтересованность в нормализации отношений двух стран в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
Ранее руководство ЕС заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В ЕС также выражали беспокойство в связи с тем, что Брюссель не играет существенную роль в вопросах мирного урегулирования на Украине.
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