https://1prime.ru/20250319/evrosoyuz-855942229.html

"Неприемлемо". Глава дипломатии ЕС раскритиковала разговор Трампа и Путина

"Неприемлемо". Глава дипломатии ЕС раскритиковала разговор Трампа и Путина - 19.03.2025, ПРАЙМ

"Неприемлемо". Глава дипломатии ЕС раскритиковала разговор Трампа и Путина

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выступила с резкой критикой итогов телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T13:39+0300

2025-03-19T13:39+0300

2025-03-19T13:39+0300

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владимир путин

телефонный разговор

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БРЮССЕЛЬ, 19 мар - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выступила с резкой критикой итогов телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что считает неприемлемыми требования со стороны России о прекращении военной помощи Украине со стороны стран Запада. "Это неприемлемо", - сообщила Каллас журналистам в Брюсселе. "Если они смогут добиться запрета на всю военную помощь Украине, то они смогут действовать беспрепятственно, так как украинцы не смогут защищаться. Это не будет работать", - сказала Каллас, слова которой приводит агентство Франс Пресс.Кроме того, по мнению главы евродипломатии, Россия не готова идти ни на какие уступки в вопросе урегулирования украинского конфликта.Во вторник лидеры России и США провели телефонный разговор. Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе диалога Путин и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, президенты России и США показали взаимную заинтересованность в нормализации отношений двух стран в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.Ранее руководство ЕС заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В ЕС также выражали беспокойство в связи с тем, что Брюссель не играет существенную роль в вопросах мирного урегулирования на Украине.

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ес, кая каллас, брюссель, сша, дональд трамп, россия, владимир путин, телефонный разговор