Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Неприемлемо". Глава дипломатии ЕС раскритиковала разговор Трампа и Путина - 19.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250319/evrosoyuz-855942229.html
"Неприемлемо". Глава дипломатии ЕС раскритиковала разговор Трампа и Путина
"Неприемлемо". Глава дипломатии ЕС раскритиковала разговор Трампа и Путина - 19.03.2025, ПРАЙМ
"Неприемлемо". Глава дипломатии ЕС раскритиковала разговор Трампа и Путина
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выступила с резкой критикой итогов телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T13:39+0300
2025-03-19T13:39+0300
политика
ес
кая каллас
брюссель
сша
дональд трамп
россия
владимир путин
телефонный разговор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_902c452daa3e9045729a434ca633e677.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 мар - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выступила с резкой критикой итогов телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что считает неприемлемыми требования со стороны России о прекращении военной помощи Украине со стороны стран Запада. "Это неприемлемо", - сообщила Каллас журналистам в Брюсселе. "Если они смогут добиться запрета на всю военную помощь Украине, то они смогут действовать беспрепятственно, так как украинцы не смогут защищаться. Это не будет работать", - сказала Каллас, слова которой приводит агентство Франс Пресс.Кроме того, по мнению главы евродипломатии, Россия не готова идти ни на какие уступки в вопросе урегулирования украинского конфликта.Во вторник лидеры России и США провели телефонный разговор. Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе диалога Путин и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, президенты России и США показали взаимную заинтересованность в нормализации отношений двух стран в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.Ранее руководство ЕС заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В ЕС также выражали беспокойство в связи с тем, что Брюссель не играет существенную роль в вопросах мирного урегулирования на Украине.
https://1prime.ru/20250319/tramp-855939853.html
брюссель
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_e8345e9d55ee6eca767dc7e4e8ca0af7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, кая каллас, брюссель, сша, дональд трамп, россия, владимир путин, телефонный разговор
Политика, ЕС, Кая Каллас, Брюссель, США, Дональд Трамп, РОССИЯ, Владимир Путин, Телефонный разговор
13:39 19.03.2025
 
"Неприемлемо". Глава дипломатии ЕС раскритиковала разговор Трампа и Путина

Каллас: Украина не сможет защищаться при полном запрете на военную помощь

© CC BY 4.0 / European Union 2024Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© CC BY 4.0 / European Union 2024
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 19 мар - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выступила с резкой критикой итогов телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что считает неприемлемыми требования со стороны России о прекращении военной помощи Украине со стороны стран Запада.
"Это неприемлемо", - сообщила Каллас журналистам в Брюсселе. "Если они смогут добиться запрета на всю военную помощь Украине, то они смогут действовать беспрепятственно, так как украинцы не смогут защищаться. Это не будет работать", - сказала Каллас, слова которой приводит агентство Франс Пресс.
Кроме того, по мнению главы евродипломатии, Россия не готова идти ни на какие уступки в вопросе урегулирования украинского конфликта.
Во вторник лидеры России и США провели телефонный разговор. Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе диалога Путин и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, президенты России и США показали взаимную заинтересованность в нормализации отношений двух стран в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
Ранее руководство ЕС заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В ЕС также выражали беспокойство в связи с тем, что Брюссель не играет существенную роль в вопросах мирного урегулирования на Украине.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
"Очень сильный, каковым и является": Трамп об итогах разговора с Путиным
12:16
 
ПолитикаЕСКая КалласБрюссельСШАДональд ТрампРОССИЯВладимир ПутинТелефонный разговор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала