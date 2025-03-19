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Россельхознадзор выявил множественный фальсификат в сети "Светофор" - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Россельхознадзор выявил множественный фальсификат в сети "Светофор"
Россельхознадзор выявил множественный фальсификат в сети "Светофор" - 19.03.2025, ПРАЙМ
Россельхознадзор выявил множественный фальсификат в сети "Светофор"
Многочисленные несоответствия в товарах, реализуемых в магазинах сети "Светофор" в РФ, подтверждают предположение Россельхознадзора, что они являются площадкой... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T12:55+0300
2025-03-19T12:55+0300
светофор
россельхознадзор
фнс россии
фальсификат
фальсификация продуктов
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Многочисленные несоответствия в товарах, реализуемых в магазинах сети "Светофор" в РФ, подтверждают предположение Россельхознадзора, что они являются площадкой для сбыта фальсификата, говорится в сообщении ведомства. "Территориальными управлениями Россельхознадзора продолжается мониторинг реализации продукции животного происхождения в супермаркетах сети "Светофор". Многочисленные выявления несоответствий в реализуемых товарах подтверждают предположение Россельхознадзора о том, что магазины торговой сети "Светофор" являются в России площадкой для сбыта фальсифицированной продукции", - говорится в сообщении. Там также отметили, что результаты лабораторных исследований о случаях фальсификации молочной продукции направляются службой в ФНС России для доначисления налога на добавленную стоимость с 10% - налоговой ставки при реализации молока и молокопродуктов - до 20% на товары с добавлением растительных жиров. Кроме того, в феврале и марте 2025 года года в магазинах "Светофор" в ряде регионов страны зафиксированы оборот фальсифицированных продуктов, грубые нарушения требований техрегламентов, ветеринарного законодательства и прослеживаемости. Основными нарушениями в составе продукции названы следующие: растительные жиры в сливочном масле, фальсификация жирами немолочного происхождения в различной продукции, антибиотики и другие несоответствия в мясном фарше. "Небезопасная продукция под контролем территориальных управлений утилизирована, возбуждены административные дела и выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований… В настоящее время в ряде регионов на основании выявленных нарушений в торговых точках сети "Светофор" проводятся согласованные с прокуратурой проверки", - заключили в службе.
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светофор, россельхознадзор, фнс россии, фальсификат, фальсификация продуктов
Светофор, Россельхознадзор, ФНС России, фальсификат, фальсификация продуктов
12:55 19.03.2025
 
Россельхознадзор выявил множественный фальсификат в сети "Светофор"

Россельхознадзор: магазины "Светофор" являются центром сбыта фальсификата

© РИА НовостиРоссельхознадзор
Россельхознадзор - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Многочисленные несоответствия в товарах, реализуемых в магазинах сети "Светофор" в РФ, подтверждают предположение Россельхознадзора, что они являются площадкой для сбыта фальсификата, говорится в сообщении ведомства.
"Территориальными управлениями Россельхознадзора продолжается мониторинг реализации продукции животного происхождения в супермаркетах сети "Светофор". Многочисленные выявления несоответствий в реализуемых товарах подтверждают предположение Россельхознадзора о том, что магазины торговой сети "Светофор" являются в России площадкой для сбыта фальсифицированной продукции", - говорится в сообщении.
Там также отметили, что результаты лабораторных исследований о случаях фальсификации молочной продукции направляются службой в ФНС России для доначисления налога на добавленную стоимость с 10% - налоговой ставки при реализации молока и молокопродуктов - до 20% на товары с добавлением растительных жиров.
Кроме того, в феврале и марте 2025 года года в магазинах "Светофор" в ряде регионов страны зафиксированы оборот фальсифицированных продуктов, грубые нарушения требований техрегламентов, ветеринарного законодательства и прослеживаемости. Основными нарушениями в составе продукции названы следующие: растительные жиры в сливочном масле, фальсификация жирами немолочного происхождения в различной продукции, антибиотики и другие несоответствия в мясном фарше.
"Небезопасная продукция под контролем территориальных управлений утилизирована, возбуждены административные дела и выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований… В настоящее время в ряде регионов на основании выявленных нарушений в торговых точках сети "Светофор" проводятся согласованные с прокуратурой проверки", - заключили в службе.
Роспотребнадзор
Роспотребнадзор по Москве выявил нарушения в сети "Светофор"
13 марта, 13:13
 
СветофорРоссельхознадзорФНС Россиифальсификатфальсификация продуктов
 
 
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