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ФАС признала рекламу домашнего интернета МТС ненадлежащей - 19.03.2025, ПРАЙМ
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ФАС признала рекламу домашнего интернета МТС ненадлежащей
ФАС признала рекламу домашнего интернета МТС ненадлежащей - 19.03.2025, ПРАЙМ
ФАС признала рекламу домашнего интернета МТС ненадлежащей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу домашнего интернета МТС ненадлежащей: в ней сообщалось, что интернет оператора - лучший в... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T13:45+0300
2025-03-19T13:45+0300
мтс
фас рф
реклама
ненадлежащая реклама
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу домашнего интернета МТС ненадлежащей: в ней сообщалось, что интернет оператора - лучший в Москве, однако критерии сравнения не были указаны, сообщили в ведомстве. "ФАС признала рекламу домашнего интернета МТС ненадлежащей. Она содержала некорректное сравнение. В рекламе сообщалось, что домашний интернет МТС является лучшим в Москве. При этом объективные критерии сравнения не были указаны", - говорится в сообщении. По мнению ведомства, такие действия компании могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами. Служба возбудила дело и выдала предписание о прекращении нарушения. Организации грозит штраф, заключили в ведомстве.
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мтс, фас рф, реклама, ненадлежащая реклама
МТС, ФАС РФ, реклама, ненадлежащая реклама
13:45 19.03.2025
 
ФАС признала рекламу домашнего интернета МТС ненадлежащей

ФАС: реклама домашнего интернета МТС содержала некорректное сравнение

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНовый логотип компании МТС
Новый логотип компании МТС - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу домашнего интернета МТС ненадлежащей: в ней сообщалось, что интернет оператора - лучший в Москве, однако критерии сравнения не были указаны, сообщили в ведомстве.
"ФАС признала рекламу домашнего интернета МТС ненадлежащей. Она содержала некорректное сравнение. В рекламе сообщалось, что домашний интернет МТС является лучшим в Москве. При этом объективные критерии сравнения не были указаны", - говорится в сообщении.
По мнению ведомства, такие действия компании могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами.
Служба возбудила дело и выдала предписание о прекращении нарушения. Организации грозит штраф, заключили в ведомстве.
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ФАС признала рекламу Газпромбанка ненадлежащей
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МТСФАС РФрекламаненадлежащая реклама
 
 
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