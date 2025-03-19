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ФАС признала рекламу домашнего интернета МТС ненадлежащей

ФАС признала рекламу домашнего интернета МТС ненадлежащей - 19.03.2025, ПРАЙМ

ФАС признала рекламу домашнего интернета МТС ненадлежащей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу домашнего интернета МТС ненадлежащей: в ней сообщалось, что интернет оператора - лучший в... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T13:45+0300

2025-03-19T13:45+0300

2025-03-19T13:45+0300

мтс

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу домашнего интернета МТС ненадлежащей: в ней сообщалось, что интернет оператора - лучший в Москве, однако критерии сравнения не были указаны, сообщили в ведомстве. "ФАС признала рекламу домашнего интернета МТС ненадлежащей. Она содержала некорректное сравнение. В рекламе сообщалось, что домашний интернет МТС является лучшим в Москве. При этом объективные критерии сравнения не были указаны", - говорится в сообщении. По мнению ведомства, такие действия компании могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами. Служба возбудила дело и выдала предписание о прекращении нарушения. Организации грозит штраф, заключили в ведомстве.

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