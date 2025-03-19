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ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5 процента - 19.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5 процента
ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5 процента - 19.03.2025, ПРАЙМ
ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5 процента
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T21:08+0300
2025-03-19T22:03+0300
экономика
сша
мировая экономика
фрс
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. При этом большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС США прогнозируют, что базовая ставка на конец текущего года составит 3,75-4%,.Центробанк отмечает повышение неопределенности экономического прогноза. Также указывается на стабилизацию уровня безработицы и слегка повышенный уровень инфляции.ФРС вновь подчеркнула, что продолжит следить за поступающими макроэкономическими данными, и будет готова скорректировать курс денежно-кредитной политики в соответствии с этой информацией.Регулятор принял решение снизить темпы сокращения объема активов. Так, с апреля ежемесячный лимит выкупа казначейских ценных бумаг будет понижен до 5 миллиардов долларов, лимит выкупа долговых и ипотечных ценных бумаг останется на уровне 35 миллиардов долларов.Из 19 участников заседания девять ждут ставку на уровне 3,75-4%, по четыре участника - в 4-4,25% и 4,25-4,5% соответственно, двое допускают показатель на уровне 3,5-3,75%. В декабре десять участников ожидали ставку в 2025 году на уровне также 3,75-4%.На конец 2026 года девять участников заседания ожидают ставку на уровне 3,25-3,5%, по трое - на отметках 2,75-3% и 4-4,25% соответственно, двое - в 3,5-3,75%, по одному - в 3-3,25% и 3,75-4% соответственно, говорится в релизе.На конец 2027 года шестеро ждут ставку на уровне 3-3,25%, четверо - 3,5-3,75%, трое - 2,75-3%, по двое - на уровнях 2,5-2,75%, 3,25-3,5% и 3,75-4%, сообщает ФРС.Медианный прогноз по ставке на текущий год составляет 3,9%, на 2026 год - 3,4%, на 2027 год - 3,1%, долгосрочный прогноз - 3%. Все показатели остались на уровне декабрьских оценок.Также сообщается, что ФРС повысила ожидания по инфляции и безработице в США в текущем году, при этом понизила прогноз по росту ВВП страны.Теперь инфляция в текущем году ожидается на уровне 2,7% против предыдущего прогноза в 2,5%, безработица - 4,4% против 4,3%. Ожидания роста американской экономики в 2025 году ухудшены до 1,7% с 2,1%.В 2026 году ФРС теперь ожидает инфляцию на уровне 2,2% вместо 2,1%. Прогноз по безработице на следующий год сохранен на уровне 4,3%. ВВП США, как предполагается, вырастет на 1,8% вместо ожидавшихся в декабре 2%.ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В течение следующих двух заседаний ФРС понизила учетную ставку до 4,25-4,5%.
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сша, мировая экономика, фрс
Экономика, США, Мировая экономика, ФРС
21:08 19.03.2025 (обновлено: 22:03 19.03.2025)
 
ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5 процента

ФРС США по итогам заседания ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5 процента

© Фото : Federal ReserveВид на здание Федеральной резервной системы, США
Вид на здание Федеральной резервной системы, США - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© Фото : Federal Reserve
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
При этом большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС США прогнозируют, что базовая ставка на конец текущего года составит 3,75-4%,.
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
Доллар дорожает к мировым валютам перед выходом итогов заседания ФРС США
17:09
Центробанк отмечает повышение неопределенности экономического прогноза. Также указывается на стабилизацию уровня безработицы и слегка повышенный уровень инфляции.
ФРС вновь подчеркнула, что продолжит следить за поступающими макроэкономическими данными, и будет готова скорректировать курс денежно-кредитной политики в соответствии с этой информацией.
Регулятор принял решение снизить темпы сокращения объема активов. Так, с апреля ежемесячный лимит выкупа казначейских ценных бумаг будет понижен до 5 миллиардов долларов, лимит выкупа долговых и ипотечных ценных бумаг останется на уровне 35 миллиардов долларов.
Из 19 участников заседания девять ждут ставку на уровне 3,75-4%, по четыре участника - в 4-4,25% и 4,25-4,5% соответственно, двое допускают показатель на уровне 3,5-3,75%. В декабре десять участников ожидали ставку в 2025 году на уровне также 3,75-4%.
На конец 2026 года девять участников заседания ожидают ставку на уровне 3,25-3,5%, по трое - на отметках 2,75-3% и 4-4,25% соответственно, двое - в 3,5-3,75%, по одному - в 3-3,25% и 3,75-4% соответственно, говорится в релизе.
На конец 2027 года шестеро ждут ставку на уровне 3-3,25%, четверо - 3,5-3,75%, трое - 2,75-3%, по двое - на уровнях 2,5-2,75%, 3,25-3,5% и 3,75-4%, сообщает ФРС.
Медианный прогноз по ставке на текущий год составляет 3,9%, на 2026 год - 3,4%, на 2027 год - 3,1%, долгосрочный прогноз - 3%. Все показатели остались на уровне декабрьских оценок.
Также сообщается, что ФРС повысила ожидания по инфляции и безработице в США в текущем году, при этом понизила прогноз по росту ВВП страны.
Теперь инфляция в текущем году ожидается на уровне 2,7% против предыдущего прогноза в 2,5%, безработица - 4,4% против 4,3%. Ожидания роста американской экономики в 2025 году ухудшены до 1,7% с 2,1%.
В 2026 году ФРС теперь ожидает инфляцию на уровне 2,2% вместо 2,1%. Прогноз по безработице на следующий год сохранен на уровне 4,3%. ВВП США, как предполагается, вырастет на 1,8% вместо ожидавшихся в декабре 2%.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В течение следующих двух заседаний ФРС понизила учетную ставку до 4,25-4,5%.
 
ЭкономикаСШАМировая экономикаФРС
 
 
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