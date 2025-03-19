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Глава ФРС предварительно оценил влияние пошлин на инфляцию в США

Глава ФРС предварительно оценил влияние пошлин на инфляцию в США - 19.03.2025, ПРАЙМ

Глава ФРС предварительно оценил влияние пошлин на инфляцию в США

Вводимые администрацией президента США Дональда Трампа пошлины играют немалую роль в инфляции в США, но пока трудно определить, насколько, заявил глава... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T22:39+0300

2025-03-19T22:39+0300

2025-03-19T22:39+0300

экономика

сша

джером пауэлл

дональд трамп

фрс

инфляция в сша

пошлины

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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Вводимые администрацией президента США Дональда Трампа пошлины играют немалую роль в инфляции в США, но пока трудно определить, насколько, заявил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. "Будет очень трудно получить точную оценку того, какая часть инфляции обусловлена пошлинами... За первые два месяца этого года инфляция цен на товары значительно возросла. Попытка увязать это с повышением пошлин, учитывать, что именно попало под пошлины, а что нет - очень сложная задача. Очевидно, что определенная часть - немалая часть - инфляции обусловлена пошлинами, но мы будем искать наилучший способ отделить "пошлинную" инфляцию от остальной инфляции", - сказал Пауэлл на пресс-конференции.

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сша, джером пауэлл, дональд трамп, фрс, инфляция в сша, пошлины