https://1prime.ru/20250319/gaz-855954327.html
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 7,5 процента
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 7,5 процента - 19.03.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 7,5 процента
Биржевые цены на газ в Европе в среду выросли на 7,5% – до 495 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T20:27+0300
2025-03-19T20:27+0300
2025-03-19T20:27+0300
энергетика
европа
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/49/838644963_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_25d9afc90bc57e150886a69d141f8057.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду выросли на 7,5% – до 495 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 477,5 доллара (+3,7%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум в среду составил 471,3 доллара (+2,3%). Последние фьючерсы торговались по 494,9 доллара (+7,5%), что стало ценовым максимумом. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 460,5 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
https://1prime.ru/20250319/gaz-855937493.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/49/838644963_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c31d3feff01e07fdb8246901719e6e80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, газ
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 7,5 процента
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 7,5% - до $495 за тысячу кубометров
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду выросли на 7,5% – до 495 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 477,5 доллара (+3,7%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум в среду составил 471,3 доллара (+2,3%). Последние фьючерсы торговались по 494,9 доллара (+7,5%), что стало ценовым максимумом. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 460,5 доллара за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
Биржевые цены на газ в Европе растут в среду на 3%