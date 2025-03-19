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В ГД предложили закрепить в законе меры поддержки студенческих семей - 19.03.2025, ПРАЙМ
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В ГД предложили закрепить в законе меры поддержки студенческих семей
В ГД предложили закрепить в законе меры поддержки студенческих семей - 19.03.2025, ПРАЙМ
В ГД предложили закрепить в законе меры поддержки студенческих семей
Депутаты ГД предлагают поправками к законопроекту о статусе "студенческой семьи" закрепить в законе утверждение на федеральном уровне рекомендованного для всех... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:51+0300
2025-03-19T02:51+0300
россия
экономика
общество
москва
валентина матвиенко
совет федерации
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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Депутаты ГД предлагают поправками к законопроекту о статусе "студенческой семьи" закрепить в законе утверждение на федеральном уровне рекомендованного для всех регионов и университетов перечня мер поддержки молодых и студенческих семей, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету СФ по науке, образованию и культуре разработать законопроект, предусматривающий меры по поддержке студенческих семей. Депутат напомнил, что в 2024 году в первом чтении был закреплен статус "студенческой семьи" для наращивания мер поддержки. "Ко второму чтению мы предлагаем закрепить в законе утверждение на федеральном уровне рекомендованного для всех регионов и университетов перечня мер поддержки молодых и студенческих семей. Эту же позицию поддерживает и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Лучший опыт будем масштабировать, работая с губернаторами и ректорами", - написал он в своем Telegram-канале. Парламентарий добавил, что в российских университетах, особенно с прошлого года, формируется "просемейная среда" - открываются комнаты ребенка и группы продленного дня, вводятся выплаты. -0-
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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россия, общество , москва, валентина матвиенко, совет федерации
РОССИЯ, Экономика, Общество , МОСКВА, Валентина Матвиенко, Совет Федерации
02:51 19.03.2025
 
В ГД предложили закрепить в законе меры поддержки студенческих семей

Депутаты ГД предлагают закрепить в законе перечень мер поддержки студенческих семей

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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Депутаты ГД предлагают поправками к законопроекту о статусе "студенческой семьи" закрепить в законе утверждение на федеральном уровне рекомендованного для всех регионов и университетов перечня мер поддержки молодых и студенческих семей, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету СФ по науке, образованию и культуре разработать законопроект, предусматривающий меры по поддержке студенческих семей.
Депутат напомнил, что в 2024 году в первом чтении был закреплен статус "студенческой семьи" для наращивания мер поддержки.
"Ко второму чтению мы предлагаем закрепить в законе утверждение на федеральном уровне рекомендованного для всех регионов и университетов перечня мер поддержки молодых и студенческих семей. Эту же позицию поддерживает и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Лучший опыт будем масштабировать, работая с губернаторами и ректорами", - написал он в своем Telegram-канале.
Парламентарий добавил, что в российских университетах, особенно с прошлого года, формируется "просемейная среда" - открываются комнаты ребенка и группы продленного дня, вводятся выплаты. -0-
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоМОСКВАВалентина МатвиенкоСовет Федерации
 
 
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