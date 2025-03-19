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В ГД предложили закрепить в законе меры поддержки студенческих семей

В ГД предложили закрепить в законе меры поддержки студенческих семей - 19.03.2025, ПРАЙМ

В ГД предложили закрепить в законе меры поддержки студенческих семей

Депутаты ГД предлагают поправками к законопроекту о статусе "студенческой семьи" закрепить в законе утверждение на федеральном уровне рекомендованного для всех... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:51+0300

2025-03-19T02:51+0300

2025-03-19T02:51+0300

россия

экономика

общество

москва

валентина матвиенко

совет федерации

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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Депутаты ГД предлагают поправками к законопроекту о статусе "студенческой семьи" закрепить в законе утверждение на федеральном уровне рекомендованного для всех регионов и университетов перечня мер поддержки молодых и студенческих семей, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету СФ по науке, образованию и культуре разработать законопроект, предусматривающий меры по поддержке студенческих семей. Депутат напомнил, что в 2024 году в первом чтении был закреплен статус "студенческой семьи" для наращивания мер поддержки. "Ко второму чтению мы предлагаем закрепить в законе утверждение на федеральном уровне рекомендованного для всех регионов и университетов перечня мер поддержки молодых и студенческих семей. Эту же позицию поддерживает и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Лучший опыт будем масштабировать, работая с губернаторами и ректорами", - написал он в своем Telegram-канале. Парламентарий добавил, что в российских университетах, особенно с прошлого года, формируется "просемейная среда" - открываются комнаты ребенка и группы продленного дня, вводятся выплаты. -0-

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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