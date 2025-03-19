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В ГД оценили результаты эксперимента по сдаче ОГЭ по двум предметам

В ГД оценили результаты эксперимента по сдаче ОГЭ по двум предметам - 19.03.2025, ПРАЙМ

В ГД оценили результаты эксперимента по сдаче ОГЭ по двум предметам

Успешный результат закона о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ в 2025 году только по двум предметам в трех субъектах России позволит распространить его... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

общество

россия

экономика

москва

санкт-петербург

виктория абрамченко

госдума

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Успешный результат закона о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ в 2025 году только по двум предметам в трех субъектах России позволит распространить его действие на другие регионы, считает вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко. Госдума во вторник на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ в 2025 году только по русскому языку и математике в трех субъектах России: в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и Липецкой области. Власти этих регионов будут вправе устанавливать перечень профессий, прием на обучение по которым осуществляется вне зависимости от результатов ОГЭ при наличии аттестата об основном общем образовании. Также школьники должны будут набрать минимум баллов по ОГЭ для перевода в 10 класс в 12 регионах России, в обратном случае они получат преимущественное право при поступлении в колледжи. "Если эксперимент покажет успешные результаты, практика будет распространена на другие регионы. Это откроет новые возможности для развития индивидуальных траекторий обучения", - написала Абрамченко в своем Telegram-канале. По ее словам, депутаты будут строго контролировать реализацию пилота, чтобы убедиться в соблюдении прав детей при переходе в десятый класс или при поступлении в колледж. Кроме того, по ее мнению, пилот позволит протестировать новую модель поступления в заведения СПО, определить оптимальные подходы и процедуры. Она добавила, что опыт регионов-пилотов позволит выявить потенциальные недочеты новой системы до ее возможного масштабного внедрения. Парламентарий привела статистку Рособрнадзора, согласно которой ежегодно около 100 тысяч детей не получают аттестат, из них лишь 30% возвращаются в школу для завершения обучения, что, по ее мнению, является огромной потерей.

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общество , россия, москва, санкт-петербург, виктория абрамченко, госдума