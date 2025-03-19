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СМИ: Гейтс агитирует Трампа продолжить финансирование здравоохранения
СМИ: Гейтс агитирует Трампа продолжить финансирование здравоохранения - 19.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: Гейтс агитирует Трампа продолжить финансирование здравоохранения
Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс лично агитирует чиновников администрации президента США Дональда Трампа продолжить финансирование... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:54+0300
2025-03-19T02:54+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс лично агитирует чиновников администрации президента США Дональда Трампа продолжить финансирование программ в области здравоохранения по всему миру, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Отмечается, что в последние несколько недель Гейтс встречался с сотрудниками Совета национальной безопасности (СНБ), а также конгрессменами от Республиканской и Демократической партии. В ходе бесед миллиардер продвигал необходимость сохранения финансирования различных программ, начиная от детских прививок и заканчивая лечением ВИЧ. Он также пытался предостеречь должностных лиц, что его фонд не сможет восполнить образовавшиеся пробелы.
"В ходе бесед Гейтса, в частности, затрагивались такие организации, как Глобальный альянс по вакцинам GAVI, а также Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией", - говорится в материале агентства.
Агентство отмечает, что новая политика Трампа отразится непосредственно на деятельности самого фонда Гейтса. Вероятно, руководству фонда придется искать пути поддержания целого ряда программ.
В начале февраля сообщалось, что в ходе встречи в Белом доме Гейтс призвал Трампа продолжить выделять зарубежную помощь через американское Агентство по международному развитию (USAID).
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Технологии, Финансы, Экономика, МОСКВА, США, Билл Гейтс, Дональд Трамп, Microsoft
СМИ: Гейтс агитирует Трампа продолжить финансирование здравоохранения
Reuters: Билл Гейтс лично агитирует Трампа продолжить финансирование здравоохранения
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс лично агитирует чиновников администрации президента США Дональда Трампа продолжить финансирование программ в области здравоохранения по всему миру, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Отмечается, что в последние несколько недель Гейтс встречался с сотрудниками Совета национальной безопасности (СНБ), а также конгрессменами от Республиканской и Демократической партии. В ходе бесед миллиардер продвигал необходимость сохранения финансирования различных программ, начиная от детских прививок и заканчивая лечением ВИЧ. Он также пытался предостеречь должностных лиц, что его фонд не сможет восполнить образовавшиеся пробелы.
"В ходе бесед Гейтса, в частности, затрагивались такие организации, как Глобальный альянс по вакцинам GAVI, а также Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией", - говорится в материале агентства.
Агентство отмечает, что новая политика Трампа отразится непосредственно на деятельности самого фонда Гейтса. Вероятно, руководству фонда придется искать пути поддержания целого ряда программ.
В начале февраля сообщалось, что в ходе встречи в Белом доме Гейтс призвал Трампа продолжить выделять зарубежную помощь через американское Агентство по международному развитию (USAID).