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СМИ: Гейтс агитирует Трампа продолжить финансирование здравоохранения

СМИ: Гейтс агитирует Трампа продолжить финансирование здравоохранения - 19.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: Гейтс агитирует Трампа продолжить финансирование здравоохранения

Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс лично агитирует чиновников администрации президента США Дональда Трампа продолжить финансирование... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:54+0300

2025-03-19T02:54+0300

2025-03-19T02:54+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс лично агитирует чиновников администрации президента США Дональда Трампа продолжить финансирование программ в области здравоохранения по всему миру, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Отмечается, что в последние несколько недель Гейтс встречался с сотрудниками Совета национальной безопасности (СНБ), а также конгрессменами от Республиканской и Демократической партии. В ходе бесед миллиардер продвигал необходимость сохранения финансирования различных программ, начиная от детских прививок и заканчивая лечением ВИЧ. Он также пытался предостеречь должностных лиц, что его фонд не сможет восполнить образовавшиеся пробелы. "В ходе бесед Гейтса, в частности, затрагивались такие организации, как Глобальный альянс по вакцинам GAVI, а также Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией", - говорится в материале агентства. Агентство отмечает, что новая политика Трампа отразится непосредственно на деятельности самого фонда Гейтса. Вероятно, руководству фонда придется искать пути поддержания целого ряда программ. В начале февраля сообщалось, что в ходе встречи в Белом доме Гейтс призвал Трампа продолжить выделять зарубежную помощь через американское Агентство по международному развитию (USAID).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, москва, сша, билл гейтс, дональд трамп, microsoft