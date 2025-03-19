Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Гейтс агитирует Трампа продолжить финансирование здравоохранения - 19.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250319/gejts-855930661.html
СМИ: Гейтс агитирует Трампа продолжить финансирование здравоохранения
СМИ: Гейтс агитирует Трампа продолжить финансирование здравоохранения - 19.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: Гейтс агитирует Трампа продолжить финансирование здравоохранения
Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс лично агитирует чиновников администрации президента США Дональда Трампа продолжить финансирование... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:54+0300
2025-03-19T02:54+0300
технологии
финансы
экономика
москва
сша
билл гейтс
дональд трамп
microsoft
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855930661.jpg?1742342074
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс лично агитирует чиновников администрации президента США Дональда Трампа продолжить финансирование программ в области здравоохранения по всему миру, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Отмечается, что в последние несколько недель Гейтс встречался с сотрудниками Совета национальной безопасности (СНБ), а также конгрессменами от Республиканской и Демократической партии. В ходе бесед миллиардер продвигал необходимость сохранения финансирования различных программ, начиная от детских прививок и заканчивая лечением ВИЧ. Он также пытался предостеречь должностных лиц, что его фонд не сможет восполнить образовавшиеся пробелы. "В ходе бесед Гейтса, в частности, затрагивались такие организации, как Глобальный альянс по вакцинам GAVI, а также Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией", - говорится в материале агентства. Агентство отмечает, что новая политика Трампа отразится непосредственно на деятельности самого фонда Гейтса. Вероятно, руководству фонда придется искать пути поддержания целого ряда программ. В начале февраля сообщалось, что в ходе встречи в Белом доме Гейтс призвал Трампа продолжить выделять зарубежную помощь через американское Агентство по международному развитию (USAID).
москва
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, москва, сша, билл гейтс, дональд трамп, microsoft
Технологии, Финансы, Экономика, МОСКВА, США, Билл Гейтс, Дональд Трамп, Microsoft
02:54 19.03.2025
 
СМИ: Гейтс агитирует Трампа продолжить финансирование здравоохранения

Reuters: Билл Гейтс лично агитирует Трампа продолжить финансирование здравоохранения

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс лично агитирует чиновников администрации президента США Дональда Трампа продолжить финансирование программ в области здравоохранения по всему миру, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Отмечается, что в последние несколько недель Гейтс встречался с сотрудниками Совета национальной безопасности (СНБ), а также конгрессменами от Республиканской и Демократической партии. В ходе бесед миллиардер продвигал необходимость сохранения финансирования различных программ, начиная от детских прививок и заканчивая лечением ВИЧ. Он также пытался предостеречь должностных лиц, что его фонд не сможет восполнить образовавшиеся пробелы.
"В ходе бесед Гейтса, в частности, затрагивались такие организации, как Глобальный альянс по вакцинам GAVI, а также Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией", - говорится в материале агентства.
Агентство отмечает, что новая политика Трампа отразится непосредственно на деятельности самого фонда Гейтса. Вероятно, руководству фонда придется искать пути поддержания целого ряда программ.
В начале февраля сообщалось, что в ходе встречи в Белом доме Гейтс призвал Трампа продолжить выделять зарубежную помощь через американское Агентство по международному развитию (USAID).
 
ЭкономикаТехнологииФинансыМОСКВАСШАБилл ГейтсДональд ТрампMicrosoft
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала