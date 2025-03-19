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Глава РФПИ прокомментировал слова Зеленского о прекращении ударов - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Глава РФПИ прокомментировал слова Зеленского о прекращении ударов
Глава РФПИ прокомментировал слова Зеленского о прекращении ударов - 19.03.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ прокомментировал слова Зеленского о прекращении ударов
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал прогрессом к миру заявление Владимира Зеленского о том, что Украина поддержит... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T01:00+0300
2025-03-19T01:00+0300
энергетика
экономика
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кирилл дмитриев
владимир зеленский
владимир путин
рфпи
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал прогрессом к миру заявление Владимира Зеленского о том, что Украина поддержит предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Таким образом глава РФПИ прокомментировал новость пользователя в социальной сети X, где приводятся слова Зеленского о том, что Украина поддержит предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. "Прогресс к миру", - написал Дмитриев социальной сети X. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации.
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Энергетика, Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, США, Кирилл Дмитриев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, РФПИ
01:00 19.03.2025
 
Глава РФПИ прокомментировал слова Зеленского о прекращении ударов

Глава РФПИ Дмитриев назвал прогрессом слова Зеленского о прекращении ударов по энергетике

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал прогрессом к миру заявление Владимира Зеленского о том, что Украина поддержит предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.
Таким образом глава РФПИ прокомментировал новость пользователя в социальной сети X, где приводятся слова Зеленского о том, что Украина поддержит предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.
"Прогресс к миру", - написал Дмитриев социальной сети X.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯУКРАИНАМОСКВАСШАКирилл ДмитриевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРФПИ
 
 
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