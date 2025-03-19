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Глава РФПИ прокомментировал слова Зеленского о прекращении ударов

Глава РФПИ прокомментировал слова Зеленского о прекращении ударов - 19.03.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ прокомментировал слова Зеленского о прекращении ударов

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал прогрессом к миру заявление Владимира Зеленского о том, что Украина поддержит... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T01:00+0300

2025-03-19T01:00+0300

2025-03-19T01:00+0300

энергетика

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал прогрессом к миру заявление Владимира Зеленского о том, что Украина поддержит предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Таким образом глава РФПИ прокомментировал новость пользователя в социальной сети X, где приводятся слова Зеленского о том, что Украина поддержит предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. "Прогресс к миру", - написал Дмитриев социальной сети X. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации.

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