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Глава МИД Испании призвал осудить удары Израиля по сектору Газа - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Глава МИД Испании призвал осудить удары Израиля по сектору Газа
Глава МИД Испании призвал осудить удары Израиля по сектору Газа - 19.03.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Испании призвал осудить удары Израиля по сектору Газа
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал осудить удары Израиля по сектору Газа, которые произошли в ночь на вторник. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:52+0300
2025-03-19T02:52+0300
экономика
общество
мировая экономика
газа
израиль
москва
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал осудить удары Израиля по сектору Газа, которые произошли в ночь на вторник. "У меня нет слов, как это описать. Нам нужно выразить соболезнования и осудить новую волну жестокости (в секторе Газа - ред.), из-за которой страдает мирное население. Этот путь не обеспечит спокойствие и не гарантирует безопасность", - заявил министр в интервью радиостанции Onda Cero. По его словам, решение ситуации в Газе требует установление режима постоянного прекращения огня, отправку гуманитарной помощи в анклав и создания палестинского государства. В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
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общество , мировая экономика, газа, израиль, москва, биньямин нетаньяху
Экономика, Общество , Мировая экономика, Газа, ИЗРАИЛЬ, МОСКВА, Биньямин Нетаньяху
02:52 19.03.2025
 
Глава МИД Испании призвал осудить удары Израиля по сектору Газа

Глава МИД Испании Альбарес призвал осудить удары Израиля по сектору Газа

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал осудить удары Израиля по сектору Газа, которые произошли в ночь на вторник.
"У меня нет слов, как это описать. Нам нужно выразить соболезнования и осудить новую волну жестокости (в секторе Газа - ред.), из-за которой страдает мирное население. Этот путь не обеспечит спокойствие и не гарантирует безопасность", - заявил министр в интервью радиостанции Onda Cero.
По его словам, решение ситуации в Газе требует установление режима постоянного прекращения огня, отправку гуманитарной помощи в анклав и создания палестинского государства.
В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаГазаИЗРАИЛЬМОСКВАБиньямин Нетаньяху
 
 
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