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Глава МИД Испании призвал осудить удары Израиля по сектору Газа
Глава МИД Испании призвал осудить удары Израиля по сектору Газа - 19.03.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Испании призвал осудить удары Израиля по сектору Газа
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал осудить удары Израиля по сектору Газа, которые произошли в ночь на вторник. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:52+0300
2025-03-19T02:52+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал осудить удары Израиля по сектору Газа, которые произошли в ночь на вторник.
"У меня нет слов, как это описать. Нам нужно выразить соболезнования и осудить новую волну жестокости (в секторе Газа - ред.), из-за которой страдает мирное население. Этот путь не обеспечит спокойствие и не гарантирует безопасность", - заявил министр в интервью радиостанции Onda Cero.
По его словам, решение ситуации в Газе требует установление режима постоянного прекращения огня, отправку гуманитарной помощи в анклав и создания палестинского государства.
В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
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общество , мировая экономика, газа, израиль, москва, биньямин нетаньяху
Экономика, Общество , Мировая экономика, Газа, ИЗРАИЛЬ, МОСКВА, Биньямин Нетаньяху
Глава МИД Испании призвал осудить удары Израиля по сектору Газа
Глава МИД Испании Альбарес призвал осудить удары Израиля по сектору Газа
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал осудить удары Израиля по сектору Газа, которые произошли в ночь на вторник.
"У меня нет слов, как это описать. Нам нужно выразить соболезнования и осудить новую волну жестокости (в секторе Газа - ред.), из-за которой страдает мирное население. Этот путь не обеспечит спокойствие и не гарантирует безопасность", - заявил министр в интервью радиостанции Onda Cero.
По его словам, решение ситуации в Газе требует установление режима постоянного прекращения огня, отправку гуманитарной помощи в анклав и создания палестинского государства.
В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.