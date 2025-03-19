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Глава РФПИ согласился со словами спецпосланника США по Ближнему Востоку

Глава РФПИ согласился со словами спецпосланника США по Ближнему Востоку - 19.03.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ согласился со словами спецпосланника США по Ближнему Востоку

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев согласился со словами спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа,... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T07:33+0300

2025-03-19T07:33+0300

2025-03-19T07:33+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев согласился со словами спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп объединились ради блага человечества. Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Уиткофф, комментируя разговор глав двух стран, заявил, что Путин и Трамп объединились ради блага человечества. "Правда", - написал Дмитриев в социальной сети X, комментируя пост пользователя, который процитировал слова Уиткоффа. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков и Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и Уиткофф.

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