https://1prime.ru/20250319/google-855951916.html

Еврокомиссия обвинила Google в нарушении правил конкуренции в ЕС

Еврокомиссия обвинила Google в нарушении правил конкуренции в ЕС - 19.03.2025, ПРАЙМ

Еврокомиссия обвинила Google в нарушении правил конкуренции в ЕС

Еврокомиссия направила предупреждение компании Alphabet, в которую входит Google со своей поисковой системой, относительно вероятных систематических нарушений... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T18:37+0300

2025-03-19T18:37+0300

2025-03-19T19:07+0300

экономика

ес

alphabet

технологии

ек

google

конкуренция

https://cdnn.1prime.ru/img/83159/42/831594283_0:44:3077:1774_1920x0_80_0_0_e2cb2da3f989665a22383fb6ae43c5d7.jpg

БРЮССЕЛЬ, 19 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия направила предупреждение компании Alphabet, в которую входит Google со своей поисковой системой, относительно вероятных систематических нарушений правил конкуренции на цифровом рынке Евросоюза, говорится в пресс-релизе ЕК. Согласно предварительной оценке Еврокомиссии, поисковик Google продвигает собственные сервисы компании Alphabet, используя свое преимущество перед конкурентами. "Это не обеспечивает прозрачного, справедливого и недискриминационного отношения к сторонним сервисам, как того требует Закон о цифровых рынках Евросоюза", - отмечается в документе. Кроме того, Еврокомиссия полагает, что интернет-магазин Google Play также нарушает европейские правила, ограничивая разработчиков сторонних приложений в возможностях направлять пользователей к альтернативным ссылкам с более выгодными предложениями. Также ЕК полагает, что Google взимает слишком высокую плату с разработчиков за помощь в поиске клиентов. У компании Alphabet будет возможность ознакомиться с претензиями Еврокомиссии и направить соответствующие пояснения. Если они не удовлетворят ЕК, то она может принять меры против компании за нарушения европейских правил. Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta*, Microsoft, сеть X как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие компании попали под прямой надзор Еврокомиссии. В комиссии предупредили, что будут следить за эффективным выполнением ими обязательств в рамках DMA. В случае, если компания не соблюдает обязательства, ЕК может налагать штрафы в размере до 10% от общего мирового оборота компании за предыдущий финансовый год, а в случае повторного нарушения - до 20% от такого оборота. В случае систематических нарушений Еврокомиссия будет принимать дополнительные меры правовой защиты вплоть до решения, обязывающего компанию-нарушителя продать свой бизнес в ЕС.* запрещена в РФ как экстремистская организация

https://1prime.ru/20250317/google-855845392.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, alphabet, технологии, ек, google, конкуренция