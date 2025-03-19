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В Госдуме оценили телефонный разговор Путина и Трампа

В Госдуме оценили телефонный разговор Путина и Трампа - 19.03.2025, ПРАЙМ

В Госдуме оценили телефонный разговор Путина и Трампа

Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа примером поведения... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T01:27+0300

2025-03-19T01:27+0300

2025-03-19T01:27+0300

экономика

россия

общество

дональд трамп

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа примером поведения лидеров-миротворцев. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По словам пресс-службы Кремля в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. "Президенты России и США показали пример, как должны себя вести лидеры-миротворцы. Трамп во главе новой администрации демонстрирует готовность к конструктивному диалогу и поддержке мирных инициатив, последовательно предлагаемых нашей страной", - сказал Нестеренко РИА Новости. При этом, по его словам, любые мирные переговоры должны служить в первую очередь делу мира и сохранению жизней, а не попыткой "дать киевскому режиму, традиционно невыполняющему достигнутые договоренности, передышку". "Накачивание оружием и подталкивание к эскалации неприемлемы. Важно, что диалог состоялся. И обе стороны готовы к конструктивному продолжению, что в свою очередь может служить лучшей гарантией мира и стабильности для геополитики", - добавил Нестеренко.

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россия, общество , дональд трамп, владимир путин