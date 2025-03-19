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В Госдуме оценили телефонный разговор Путина и Трампа - 19.03.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме оценили телефонный разговор Путина и Трампа
В Госдуме оценили телефонный разговор Путина и Трампа - 19.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме оценили телефонный разговор Путина и Трампа
Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа примером поведения... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T01:27+0300
2025-03-19T01:27+0300
экономика
россия
общество
дональд трамп
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа примером поведения лидеров-миротворцев. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По словам пресс-службы Кремля в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. "Президенты России и США показали пример, как должны себя вести лидеры-миротворцы. Трамп во главе новой администрации демонстрирует готовность к конструктивному диалогу и поддержке мирных инициатив, последовательно предлагаемых нашей страной", - сказал Нестеренко РИА Новости. При этом, по его словам, любые мирные переговоры должны служить в первую очередь делу мира и сохранению жизней, а не попыткой "дать киевскому режиму, традиционно невыполняющему достигнутые договоренности, передышку". "Накачивание оружием и подталкивание к эскалации неприемлемы. Важно, что диалог состоялся. И обе стороны готовы к конструктивному продолжению, что в свою очередь может служить лучшей гарантией мира и стабильности для геополитики", - добавил Нестеренко.
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россия, общество , дональд трамп, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Общество , Дональд Трамп, Владимир Путин
01:27 19.03.2025
 
В Госдуме оценили телефонный разговор Путина и Трампа

Депутат Госдумы Нестеренко назвал разговор Путина и Трампа примером поведения миротворцев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа примером поведения лидеров-миротворцев.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По словам пресс-службы Кремля в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
"Президенты России и США показали пример, как должны себя вести лидеры-миротворцы. Трамп во главе новой администрации демонстрирует готовность к конструктивному диалогу и поддержке мирных инициатив, последовательно предлагаемых нашей страной", - сказал Нестеренко РИА Новости.
При этом, по его словам, любые мирные переговоры должны служить в первую очередь делу мира и сохранению жизней, а не попыткой "дать киевскому режиму, традиционно невыполняющему достигнутые договоренности, передышку".
"Накачивание оружием и подталкивание к эскалации неприемлемы. Важно, что диалог состоялся. И обе стороны готовы к конструктивному продолжению, что в свою очередь может служить лучшей гарантией мира и стабильности для геополитики", - добавил Нестеренко.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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