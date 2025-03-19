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В Госдуме попросили проверить влияние Урганта на телеведущего - 19.03.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме попросили проверить влияние Урганта на телеведущего
В Госдуме попросили проверить влияние Урганта на телеведущего - 19.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме попросили проверить влияние Урганта на телеведущего
Депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия – За правду") направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой проверить наличие... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:51+0300
2025-03-19T02:51+0300
россия
финансы
париж
константин чуйченко
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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия – За правду") направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой проверить наличие иностранного влияния на телеведущего Ивана Урганта, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас рассмотреть возможность проверки и изучения данных фактов с целью выявления возможного наличия в данном случае иностранного влияния, иностранного финансирования и прочего как оснований для признания г-на Урганта иностранным агентом", - сказано в обращении. Ранее корреспондент РИА Новости выяснил, что Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в центре Парижа. Как следует из регистрационных документов, имеющихся в распоряжении агентства, телеведущий зарегистрировался как ИП 11 марта 2024 года. Его основной деятельностью является "производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок".
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40
192
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5
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россия, финансы, париж, константин чуйченко
РОССИЯ, Финансы, Париж, Константин Чуйченко
02:51 19.03.2025
 
В Госдуме попросили проверить влияние Урганта на телеведущего

Депутат Новичков попросил Минюст проверить наличие иностранного влияния на Урганта

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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия – За правду") направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой проверить наличие иностранного влияния на телеведущего Ивана Урганта, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас рассмотреть возможность проверки и изучения данных фактов с целью выявления возможного наличия в данном случае иностранного влияния, иностранного финансирования и прочего как оснований для признания г-на Урганта иностранным агентом", - сказано в обращении.
Ранее корреспондент РИА Новости выяснил, что Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в центре Парижа. Как следует из регистрационных документов, имеющихся в распоряжении агентства, телеведущий зарегистрировался как ИП 11 марта 2024 года. Его основной деятельностью является "производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок".
 
РОССИЯФинансыПарижКонстантин Чуйченко
 
 
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