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В Госдуме попросили проверить влияние Урганта на телеведущего

В Госдуме попросили проверить влияние Урганта на телеведущего - 19.03.2025, ПРАЙМ

В Госдуме попросили проверить влияние Урганта на телеведущего

Депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия – За правду") направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой проверить наличие... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:51+0300

2025-03-19T02:51+0300

2025-03-19T02:51+0300

россия

финансы

париж

константин чуйченко

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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия – За правду") направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой проверить наличие иностранного влияния на телеведущего Ивана Урганта, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас рассмотреть возможность проверки и изучения данных фактов с целью выявления возможного наличия в данном случае иностранного влияния, иностранного финансирования и прочего как оснований для признания г-на Урганта иностранным агентом", - сказано в обращении. Ранее корреспондент РИА Новости выяснил, что Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в центре Парижа. Как следует из регистрационных документов, имеющихся в распоряжении агентства, телеведущий зарегистрировался как ИП 11 марта 2024 года. Его основной деятельностью является "производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок".

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россия, финансы, париж, константин чуйченко