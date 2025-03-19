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В Госдуме попросили Ватикан обратить внимание на пророссийских заключенных - 19.03.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме попросили Ватикан обратить внимание на пророссийских заключенных
В Госдуме попросили Ватикан обратить внимание на пророссийских заключенных - 19.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме попросили Ватикан обратить внимание на пророссийских заключенных
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия – За правду") направил обращение папе Римскому Франциску с предложением... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:52+0300
2025-03-19T02:52+0300
общество
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экономика
украина
ватикан
рф
владимир зеленский
госдума
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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия – За правду") направил обращение папе Римскому Франциску с предложением обратить внимание на пророссийских политзаключенных в тюрьмах Украины и принять участие в их судьбе, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас в рамках обсуждения и проработки соответствующих гуманитарных вопросов принять во внимание сложившуюся ситуацию с политзаключенными и гражданскими пленными, находящимися в украинских тюрьмах, и принять участие в их судьбе. Со своей стороны готов обеспечить помощь в предоставлении необходимой информации и списки таких лиц", - сказано в письме. Депутат Госдумы отметил, что, по сообщениям информационных агентств, госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждались гуманитарные вопросы, в том числе связанные с необходимостью освобождения гражданских лиц, находящихся в заключении в России. По его словам, также сообщается, что Зеленский передал Ватикану список лиц, удерживаемых в российских тюрьмах. "В свою очередь хотел бы обратить внимание, что я как депутат Государственной Думы ФС РФ получил множество обращений от граждан Украины, которые сами или чьи родственники находятся в тюрьмах Украины за пророссийскую позицию и сотрудничество с Россией. К данному моменту на Украине открыто более 150 тысяч уголовных дел по статьям, связанным с конфликтом, и более 10 тысяч гражданских лиц попали в тюрьмы", - уточнил парламентарий в обращении. По мнению депутата, из соображений гуманизма и милосердия особенно важно позаботиться о судьбе таких жертв конфликта, чтобы их освобождение в процессе гуманитарного диалога стало возможным. Кузнецов также пожелал папе Римскому, проходящему лечение от пневмонии, скорейшего выздоровления и выразил ему огромную признательность за внимание к вопросам милосердия и гуманизма в международных отношениях.
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общество , россия, украина, ватикан, рф, владимир зеленский, госдума
Общество , РОССИЯ, Экономика, УКРАИНА, ВАТИКАН, РФ, Владимир Зеленский, Госдума
02:52 19.03.2025
 
В Госдуме попросили Ватикан обратить внимание на пророссийских заключенных

Депутат Кузнецов предложил Ватикану обратить внимание на пророссийских политзаключенных

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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия – За правду") направил обращение папе Римскому Франциску с предложением обратить внимание на пророссийских политзаключенных в тюрьмах Украины и принять участие в их судьбе, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас в рамках обсуждения и проработки соответствующих гуманитарных вопросов принять во внимание сложившуюся ситуацию с политзаключенными и гражданскими пленными, находящимися в украинских тюрьмах, и принять участие в их судьбе. Со своей стороны готов обеспечить помощь в предоставлении необходимой информации и списки таких лиц", - сказано в письме.
Депутат Госдумы отметил, что, по сообщениям информационных агентств, госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждались гуманитарные вопросы, в том числе связанные с необходимостью освобождения гражданских лиц, находящихся в заключении в России. По его словам, также сообщается, что Зеленский передал Ватикану список лиц, удерживаемых в российских тюрьмах.
"В свою очередь хотел бы обратить внимание, что я как депутат Государственной Думы ФС РФ получил множество обращений от граждан Украины, которые сами или чьи родственники находятся в тюрьмах Украины за пророссийскую позицию и сотрудничество с Россией. К данному моменту на Украине открыто более 150 тысяч уголовных дел по статьям, связанным с конфликтом, и более 10 тысяч гражданских лиц попали в тюрьмы", - уточнил парламентарий в обращении.
По мнению депутата, из соображений гуманизма и милосердия особенно важно позаботиться о судьбе таких жертв конфликта, чтобы их освобождение в процессе гуманитарного диалога стало возможным.
Кузнецов также пожелал папе Римскому, проходящему лечение от пневмонии, скорейшего выздоровления и выразил ему огромную признательность за внимание к вопросам милосердия и гуманизма в международных отношениях.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯУКРАИНАВАТИКАНРФВладимир ЗеленскийГосдума
 
 
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