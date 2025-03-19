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Госдума приняла закон, позволяющий систематизировать объекты УСБ - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Госдума приняла закон, позволяющий систематизировать объекты УСБ
Госдума приняла закон, позволяющий систематизировать объекты УСБ - 19.03.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла закон, позволяющий систематизировать объекты УСБ
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий систематизировать объекты уникальной стендовой испытательной и полигонной базы (УСБ) и оказывать... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:52+0300
2025-03-19T02:52+0300
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промышленность
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москва
госдума
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий систематизировать объекты уникальной стендовой испытательной и полигонной базы (УСБ) и оказывать господдержку для их поддержания в работоспособном состоянии. Документ направлен на снижение рисков срыва государственного оборонного заказа, повышение технического уровня разрабатываемых перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, сохранение штата высококвалифицированных специалистов-испытателей, использующих объекты УСБ. Для этого закон о промышленной политике дополняется понятием "объект уникальной стендовой испытательной и полигонной базы". Под таким объектом понимается средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний или контроля параметров объекта испытаний. Правительство РФ будет утверждать критерии отнесения таких средств испытаний к объектам УСБ, а также порядок формирования и ведения реестра этих объектов. Обладателем содержащейся в реестре информации будет кабмин РФ, а формировать и вести его в государственной информационной системе промышленности будет Минпромторг России. Кроме того, закон предусматривает возможность оказания государственной поддержки для сохранения и поддержания объектов УСБ в работоспособном техническом состоянии. Решения о форме и объемах финансирования этого направления будут принимать правительство и Минпромторг при формировании госпрограммы "Развитие оборонно-промышленного комплекса", пояснял ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.
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россия, промышленность, рф, москва, госдума, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, РФ, МОСКВА, Госдума, Минпромторг
02:52 19.03.2025
 
Госдума приняла закон, позволяющий систематизировать объекты УСБ

Госдума приняла закон о господдержке объектов уникальной стендовой испытательной базы

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий систематизировать объекты уникальной стендовой испытательной и полигонной базы (УСБ) и оказывать господдержку для их поддержания в работоспособном состоянии.
Документ направлен на снижение рисков срыва государственного оборонного заказа, повышение технического уровня разрабатываемых перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, сохранение штата высококвалифицированных специалистов-испытателей, использующих объекты УСБ.
Для этого закон о промышленной политике дополняется понятием "объект уникальной стендовой испытательной и полигонной базы". Под таким объектом понимается средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний или контроля параметров объекта испытаний.
Правительство РФ будет утверждать критерии отнесения таких средств испытаний к объектам УСБ, а также порядок формирования и ведения реестра этих объектов. Обладателем содержащейся в реестре информации будет кабмин РФ, а формировать и вести его в государственной информационной системе промышленности будет Минпромторг России.
Кроме того, закон предусматривает возможность оказания государственной поддержки для сохранения и поддержания объектов УСБ в работоспособном техническом состоянии. Решения о форме и объемах финансирования этого направления будут принимать правительство и Минпромторг при формировании госпрограммы "Развитие оборонно-промышленного комплекса", пояснял ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.
 
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьРФМОСКВАГосдумаМинпромторг
 
 
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