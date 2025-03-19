https://1prime.ru/20250319/gosduma-855926822.html

В Госдуме назвали Украину "дурачками"

В Госдуме назвали Украину "дурачками" - 19.03.2025, ПРАЙМ

В Госдуме назвали Украину "дурачками"

Рассчитывая на возвращение Запорожской АЭС под свой контроль, на Украине прикидываются "дурачками", считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:52+0300

2025-03-19T02:52+0300

2025-03-19T02:52+0300

энергетика

экономика

россия

запорожская область

украина

энергодар

запорожская аэс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855926822.jpg?1742341977

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – ПРАЙМ. Рассчитывая на возвращение Запорожской АЭС под свой контроль, на Украине прикидываются "дурачками", считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее глава подкомитета Верховной рады по энергетической безопасности Виктория Гриб заявила, что Украина хочет вернуть контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Ее слова приводит New York Times. "Украинская сторона прикидывается дурачками в вопросе Запорожской АЭС. Такое впечатление, что они лишь сейчас узнали о ее российском статусе", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, на Украине со временем осознают, что Запорожская АЭС - "чужая". ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

запорожская область

украина

энергодар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запорожская область, украина, энергодар, запорожская аэс