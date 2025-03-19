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В Госдуме назвали Украину "дурачками" - 19.03.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме назвали Украину "дурачками"
В Госдуме назвали Украину "дурачками" - 19.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме назвали Украину "дурачками"
Рассчитывая на возвращение Запорожской АЭС под свой контроль, на Украине прикидываются "дурачками", считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:52+0300
2025-03-19T02:52+0300
энергетика
экономика
россия
запорожская область
украина
энергодар
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – ПРАЙМ. Рассчитывая на возвращение Запорожской АЭС под свой контроль, на Украине прикидываются "дурачками", считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее глава подкомитета Верховной рады по энергетической безопасности Виктория Гриб заявила, что Украина хочет вернуть контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Ее слова приводит New York Times. "Украинская сторона прикидывается дурачками в вопросе Запорожской АЭС. Такое впечатление, что они лишь сейчас узнали о ее российском статусе", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, на Украине со временем осознают, что Запорожская АЭС - "чужая". ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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россия, запорожская область, украина, энергодар, запорожская аэс
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, Запорожская область, УКРАИНА, Энергодар, Запорожская АЭС
02:52 19.03.2025
 
В Госдуме назвали Украину "дурачками"

Депутат Белик: Украина прикидывается дурачками в вопросе Запорожской АЭС

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – ПРАЙМ. Рассчитывая на возвращение Запорожской АЭС под свой контроль, на Украине прикидываются "дурачками", считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее глава подкомитета Верховной рады по энергетической безопасности Виктория Гриб заявила, что Украина хочет вернуть контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Ее слова приводит New York Times.
"Украинская сторона прикидывается дурачками в вопросе Запорожской АЭС. Такое впечатление, что они лишь сейчас узнали о ее российском статусе", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, на Украине со временем осознают, что Запорожская АЭС - "чужая".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯЗапорожская областьУКРАИНАЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
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