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Госдума приняла закон об изменении порядка формирования ОНК

Госдума приняла закон об изменении порядка формирования ОНК - 19.03.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла закон об изменении порядка формирования ОНК

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается изменить порядок формирования общественных... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

общество

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается изменить порядок формирования общественных наблюдательный комиссий (ОНК) по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. Закон вносит изменения в порядок формирования ОНК, которые занимаются контролем за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. Ранее решение о выдвижении новых кандидатов в члены ОНК или об исключении членов принималось только на съездах (конференциях) или общих собраниях общественных объединений, однако, такие собрания проводятся редко — раз в 2–3 года, что затрудняло оперативное принятие решений. Согласно данному законопроекту, такие решения смогут принимать и постоянно действующие руководящие органы этих организаций (например, коллегиальные выборные органы, подотчетные съезду или собранию), что позволит быстрее пополнять состав ОНК новыми членами и своевременно исключать тех, кто не исполняет свои обязанности. Изменения, по мнению авторов, так как в 2025 году в 56 регионах России пройдет масштабное обновление общественных наблюдательных комиссий, и новый порядок ускорит процесс и сделает работу ОНК более эффективной. -0-

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