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Госдума приняла закон о праве ЦБ учредить ведомственный знак отличия

Госдума приняла закон о праве ЦБ учредить ведомственный знак отличия - 19.03.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла закон о праве ЦБ учредить ведомственный знак отличия

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о праве Банка России учредить ведомственный знак отличия, позволяющий присваивать его служащим звание "Ветеран... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о праве Банка России учредить ведомственный знак отличия, позволяющий присваивать его служащим звание "Ветеран труда". Документ, согласно пояснительной записке, позволит обеспечить надлежащий уровень признания трудовых заслуг и усилить мотивацию служащих Банка России. Сейчас на федеральном уровне учреждать ведомственные знаки отличия, дающие право на присвоение звания "Ветеран труда", могут лишь федеральные госорганы и государственные корпорации. Банк России имеет особый правовой статус и к ним не относится, а следовательно, такого права не имеет. В связи с этим ни одна из ведомственных наград ЦБ (почетная грамота Банка России, почетный знак "За безупречную службу в Банке России", почетное звание "Отличник Банка России") не является основанием для присвоения его служащим звания "Ветеран труда". Новый закон устраняет этот пробел, предоставляя ЦБ право определить порядок учреждения ведомственного знака отличия, дающего право на присвоение его служащим такого звания. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года. Причем он будет распространяться и на лиц, награжденных до этого дня ведомственным знаком отличия ЦБ, который дает право на присвоение им звания "Ветеран труда" после вступления закона в силу. В настоящее время ветеранами труда являются лица, награжденные в том числе ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) - не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, или выслугу лет, необходимую для назначения соответствующей пенсии. А почетное звание "Отличник Банка России" присваивается служащим, имеющим стаж работы в системе ЦБ не менее 15 лет.

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