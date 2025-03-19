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В Госдуме оценили процесс признания Крыма Западом - 19.03.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме оценили процесс признания Крыма Западом
В Госдуме оценили процесс признания Крыма Западом - 19.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме оценили процесс признания Крыма Западом
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что процесс признания российского статуса Крыма западными странами... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:54+0300
2025-03-19T02:54+0300
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что процесс признания российского статуса Крыма западными странами небыстрый, так как этому есть немало противников, но вода и камень точит. Ранее издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении российско-украинского военного конфликта. По данным издания, обсуждается также вариант, при котором США призовут ООН признать Крым частью России. При этом уточняется, что ни одно решение пока не принято, и этот вариант - один из возможных шагов на пути к завершению конфликта. "Такие процессы, как правило, небыстрые, да и противников этому немало. Но вода и камень точит", - сказал Белик РИА Новости. Крым во вторник отмечает очередную годовщину воссоединения с Россией - 11 лет назад был подписан договор о принятии полуострова в состав Российской Федерации и образовании двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. По словам Белика, администрация США активно тестирует общественное мнение на Западе различными вбросами, тем самым получая оперативно фактический независимый опрос. "Реакция на признание Крыма будет позитивной в России и умеренно равнодушной в Европе. Никто из стран ЕС "отбивать" полуостров у России не собирается, но и потакать Трампу не хотят, они сейчас с ним в "контрах". Так что президент США перед разговором с президентом РФ получит довольно объективную картину по возможному признанию российского статуса Крыма", - сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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40
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5
4.7
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россия, общество , крым, севастополь, сша, дональд трамп, владимир путин, ес, оон
Экономика, РОССИЯ, Общество , КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС, ООН
02:54 19.03.2025
 
В Госдуме оценили процесс признания Крыма Западом

Депутат Белик: процесс признания Крыма Западом небыстрый, но вода и камень точит

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что процесс признания российского статуса Крыма западными странами небыстрый, так как этому есть немало противников, но вода и камень точит.
Ранее издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении российско-украинского военного конфликта. По данным издания, обсуждается также вариант, при котором США призовут ООН признать Крым частью России. При этом уточняется, что ни одно решение пока не принято, и этот вариант - один из возможных шагов на пути к завершению конфликта.
"Такие процессы, как правило, небыстрые, да и противников этому немало. Но вода и камень точит", - сказал Белик РИА Новости.
Крым во вторник отмечает очередную годовщину воссоединения с Россией - 11 лет назад был подписан договор о принятии полуострова в состав Российской Федерации и образовании двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
По словам Белика, администрация США активно тестирует общественное мнение на Западе различными вбросами, тем самым получая оперативно фактический независимый опрос.
"Реакция на признание Крыма будет позитивной в России и умеренно равнодушной в Европе. Никто из стран ЕС "отбивать" полуостров у России не собирается, но и потакать Трампу не хотят, они сейчас с ним в "контрах". Так что президент США перед разговором с президентом РФ получит довольно объективную картину по возможному признанию российского статуса Крыма", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоКРЫМСЕВАСТОПОЛЬСШАДональд ТрампВладимир ПутинЕСООН
 
 
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