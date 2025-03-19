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В Госдуму внесут законопроект о лицензировании ММА-клубов - 19.03.2025, ПРАЙМ
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В Госдуму внесут законопроект о лицензировании ММА-клубов
В Госдуму внесут законопроект о лицензировании ММА-клубов - 19.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут законопроект о лицензировании ММА-клубов
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату законопроект, которым предлагается ввести обязательное лицензирование MMA-клубов и | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T04:40+0300
2025-03-19T04:40+0300
бизнес
россия
общество
сергей миронов
игорь краснов
дума
госдума
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату законопроект, которым предлагается ввести обязательное лицензирование MMA-клубов и соревнований по смешанному боевому единоборству, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором законопроекта стал лидер партии Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий проект будет внесен на рассмотрение Думы в среду. "Федеральным законом предлагается ввести лицензирование деятельности по организации и проведению тренировочного процесса лиц, занимающихся смешанным боевым единоборством (ММА), а также по организации и проведению соревнований по смешанному боевому единоборству (ММА)", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что в России действует множество подпольных ММА-клубов, в которых тренируются нелегальные мигранты, а некоторые из них связаны с радикальными группировками, и недавние инциденты, включая теракт в "Крокусе Сити Холл", показали, что такие клубы могут представлять угрозу. Кроме того, в документах указывается, что среди части бойцов ММА формируется агрессивная субкультура, которая ведёт к росту насильственных преступлений. По мнению авторов проекта, лицензирование позволит государству регулировать сферу ММА, исключить нелегальные клубы, установить надзор за тренерами и участниками, а также предотвратить распространение криминальной и экстремистской среды в этом виде спорта. Как рассказал РИА Новости Миронов, массовое распространение ММА-клубов привело к формированию особой преступной субкультуры, которая представляет угрозу безопасности российского государства. По его словам, она противопоставляет себя закону, и поведение носителей этой субкультуры противоречит устойчивым традициям любого цивилизованного народа, запрещающим группой нападать на одного, бить лежачего, наносить удары ногами по голове, а ведь именно такое поведение характерно для многих молодых людей, которые занимаются в ММА-клубах. Лидер эсеров напомнил, что буквально на прошлой неделе депутаты Госдумы от фракции СРЗП направили обращение генеральному прокурору Игорю Краснову с предложением организовать проверку российских ММА-клубов на предмет скрытой подготовки радикальных исламистов. "В обращении отмечалось, что в последние годы в России была сформирована разветвленная сеть сомнительных ММА-клубов. Она состоит не только из подпольных секций. Часто в неё входят аккредитованные клубы, зарегистрированные как общественные объединения и некоммерческие организации. По официальным данным все они занимаются спортивной деятельностью, но на самом деле - часто создаются мигрантами по этническому признаку", - отметил Миронов.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, россия, общество , сергей миронов, игорь краснов, дума, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Сергей Миронов, Игорь Краснов, Дума, Госдума
04:40 19.03.2025
 
В Госдуму внесут законопроект о лицензировании ММА-клубов

В Госдуму внесут законопроект о лицензировании ММА-клубов и соревнований

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату законопроект, которым предлагается ввести обязательное лицензирование MMA-клубов и соревнований по смешанному боевому единоборству, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором законопроекта стал лидер партии Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий проект будет внесен на рассмотрение Думы в среду. "Федеральным законом предлагается ввести лицензирование деятельности по организации и проведению тренировочного процесса лиц, занимающихся смешанным боевым единоборством (ММА), а также по организации и проведению соревнований по смешанному боевому единоборству (ММА)", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что в России действует множество подпольных ММА-клубов, в которых тренируются нелегальные мигранты, а некоторые из них связаны с радикальными группировками, и недавние инциденты, включая теракт в "Крокусе Сити Холл", показали, что такие клубы могут представлять угрозу. Кроме того, в документах указывается, что среди части бойцов ММА формируется агрессивная субкультура, которая ведёт к росту насильственных преступлений.
По мнению авторов проекта, лицензирование позволит государству регулировать сферу ММА, исключить нелегальные клубы, установить надзор за тренерами и участниками, а также предотвратить распространение криминальной и экстремистской среды в этом виде спорта.
Как рассказал РИА Новости Миронов, массовое распространение ММА-клубов привело к формированию особой преступной субкультуры, которая представляет угрозу безопасности российского государства.
По его словам, она противопоставляет себя закону, и поведение носителей этой субкультуры противоречит устойчивым традициям любого цивилизованного народа, запрещающим группой нападать на одного, бить лежачего, наносить удары ногами по голове, а ведь именно такое поведение характерно для многих молодых людей, которые занимаются в ММА-клубах.
Лидер эсеров напомнил, что буквально на прошлой неделе депутаты Госдумы от фракции СРЗП направили обращение генеральному прокурору Игорю Краснову с предложением организовать проверку российских ММА-клубов на предмет скрытой подготовки радикальных исламистов.
"В обращении отмечалось, что в последние годы в России была сформирована разветвленная сеть сомнительных ММА-клубов. Она состоит не только из подпольных секций. Часто в неё входят аккредитованные клубы, зарегистрированные как общественные объединения и некоммерческие организации. По официальным данным все они занимаются спортивной деятельностью, но на самом деле - часто создаются мигрантами по этническому признаку", - отметил Миронов.
 
БизнесРОССИЯОбществоСергей МироновИгорь КрасновДумаГосдума
 
 
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