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В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа
В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа - 19.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что телефонный разговор президентов России и США ознаменовался... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T07:48+0300
2025-03-19T07:48+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что телефонный разговор президентов России и США ознаменовался падением "стены непонимания" между двумя странами. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По словам пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. "Лидеры России и США продемонстрировали всему миру, как должны вести себе ответственные и мудрые политики. Начало диалога ознаменовалось падением стены непонимания и недоверия между Россией и США и показало, что время политических катаклизмов проходит, мир стремится к более спокойному и доверительному существованию", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, в российско-американских взаимоотношениях сделан первый серьезный шаг для выстраивания доверительных отношений в вопросе строительства глобальной безопасности. "Обе страны нацелены на решение всех накопившихся проблем. Мы видим фундаментальный настрой на системную работу", - сказал депутат.
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россия, общество , владимир путин, дональд трамп
РОССИЯ, Экономика, Общество , Владимир Путин, Дональд Трамп
В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа
Депутат Шеремет: разговор Путина и Трампа ознаменовался падением стены непонимания
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что телефонный разговор президентов России и США ознаменовался падением "стены непонимания" между двумя странами.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По словам пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
"Лидеры России и США продемонстрировали всему миру, как должны вести себе ответственные и мудрые политики. Начало диалога ознаменовалось падением стены непонимания и недоверия между Россией и США и показало, что время политических катаклизмов проходит, мир стремится к более спокойному и доверительному существованию", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, в российско-американских взаимоотношениях сделан первый серьезный шаг для выстраивания доверительных отношений в вопросе строительства глобальной безопасности.
"Обе страны нацелены на решение всех накопившихся проблем. Мы видим фундаментальный настрой на системную работу", - сказал депутат.
В Думе призвали правительство оперативно реагировать на текущую повестку