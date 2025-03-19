Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа - 19.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250319/gosduma-855934147.html
В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа
В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа - 19.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что телефонный разговор президентов России и США ознаменовался... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T07:48+0300
2025-03-19T08:08+0300
россия
экономика
общество
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что телефонный разговор президентов России и США ознаменовался падением "стены непонимания" между двумя странами. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По словам пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. "Лидеры России и США продемонстрировали всему миру, как должны вести себе ответственные и мудрые политики. Начало диалога ознаменовалось падением стены непонимания и недоверия между Россией и США и показало, что время политических катаклизмов проходит, мир стремится к более спокойному и доверительному существованию", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, в российско-американских взаимоотношениях сделан первый серьезный шаг для выстраивания доверительных отношений в вопросе строительства глобальной безопасности. "Обе страны нацелены на решение всех накопившихся проблем. Мы видим фундаментальный настрой на системную работу", - сказал депутат.
https://1prime.ru/20250318/duma-855882217.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df5961f48ff970f59a5349a8b0c15aab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , владимир путин, дональд трамп
РОССИЯ, Экономика, Общество , Владимир Путин, Дональд Трамп
07:48 19.03.2025 (обновлено: 08:08 19.03.2025)
 
В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа

Депутат Шеремет: разговор Путина и Трампа ознаменовался падением стены непонимания

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что телефонный разговор президентов России и США ознаменовался падением "стены непонимания" между двумя странами.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По словам пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
"Лидеры России и США продемонстрировали всему миру, как должны вести себе ответственные и мудрые политики. Начало диалога ознаменовалось падением стены непонимания и недоверия между Россией и США и показало, что время политических катаклизмов проходит, мир стремится к более спокойному и доверительному существованию", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, в российско-американских взаимоотношениях сделан первый серьезный шаг для выстраивания доверительных отношений в вопросе строительства глобальной безопасности.
"Обе страны нацелены на решение всех накопившихся проблем. Мы видим фундаментальный настрой на системную работу", - сказал депутат.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
В Думе призвали правительство оперативно реагировать на текущую повестку
Вчера, 15:54
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала