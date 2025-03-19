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Гроб с телом духовника патриарха Кирилла вынесли из Оптиной пустыни

Гроб с телом духовника патриарха Кирилла вынесли из Оптиной пустыни - 19.03.2025, ПРАЙМ

Гроб с телом духовника патриарха Кирилла вынесли из Оптиной пустыни

Гроб с телом духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина) вынесли из Казанского храма Оптиной пустыни после отпевания,... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:52+0300

2025-03-19T02:52+0300

2025-03-19T02:52+0300

общество

орловская область

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ОПТИНА ПУСТЫНЬ, 18 мар – ПРАЙМ. Гроб с телом духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина) вынесли из Казанского храма Оптиной пустыни после отпевания, передает корреспондент РИА Новости. Схиархимандрит скончался в 23.40 15 марта на 94-м году жизни. Прощание со старцем в Оптиной пустыни не прекращалось всю ночь на вторник, поток желающих с ним проститься не иссякал. Его отпевание возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Отец Илий будет похоронен у часовни в честь Воскресения Христова на территории Оптиной пустыни. Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 1950-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливавшуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет он возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.

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общество , орловская область