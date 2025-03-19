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В Хабаровске задержали фирму, перевозившую мясо кур из-за границы - 19.03.2025, ПРАЙМ
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В Хабаровске задержали фирму, перевозившую мясо кур из-за границы
В Хабаровске задержали фирму, перевозившую мясо кур из-за границы - 19.03.2025, ПРАЙМ
В Хабаровске задержали фирму, перевозившую мясо кур из-за границы
Хабаровская фирма совершила хищение на 500 миллионов рублей, перевозя мясо кур из-за границы, неправомерно применив льготу, сообщает Дальневосточная... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T05:44+0300
2025-03-19T05:44+0300
бизнес
экономика
россия
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ХАБАРОВСК, 19 мар - ПРАЙМ. Хабаровская фирма совершила хищение на 500 миллионов рублей, перевозя мясо кур из-за границы, неправомерно применив льготу, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. По версии следствия, руководитель одной из коммерческих организаций Хабаровска заключил с иностранной компанией контракт и организовал поставку мяса птицы из-за границы. В течение 2024 года фирма получала льготы на ввоз в Россию мяса кур, предназначенного для переработки либо для передачи в производство мясной продукции иным организациям. Однако, фактически птица дальнейшей переработке не подвергалась, в связи с чем льгота применялась неправомерно. "Хабаровская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по пункту "г" части 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере)... Общая сумма неуплаченных таможенных платежей за четыре тонны поставленной продукции превысила 500 миллионов рублей",- сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале.
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Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ХАБАРОВСК, Хабаровск, РФ
05:44 19.03.2025
 
В Хабаровске задержали фирму, перевозившую мясо кур из-за границы

Хабаровская фирма похитила 500 миллионов рублей, перевозя мясо кур из-за границы

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ХАБАРОВСК, 19 мар - ПРАЙМ. Хабаровская фирма совершила хищение на 500 миллионов рублей, перевозя мясо кур из-за границы, неправомерно применив льготу, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
По версии следствия, руководитель одной из коммерческих организаций Хабаровска заключил с иностранной компанией контракт и организовал поставку мяса птицы из-за границы. В течение 2024 года фирма получала льготы на ввоз в Россию мяса кур, предназначенного для переработки либо для передачи в производство мясной продукции иным организациям. Однако, фактически птица дальнейшей переработке не подвергалась, в связи с чем льгота применялась неправомерно.
"Хабаровская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по пункту "г" части 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере)... Общая сумма неуплаченных таможенных платежей за четыре тонны поставленной продукции превысила 500 миллионов рублей",- сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯХАБАРОВСКХабаровскРФ
 
 
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