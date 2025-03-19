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В ICBL прокомментировали выход Польши из Конвенции по противопехотным минам - 19.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ICBL прокомментировали выход Польши из Конвенции по противопехотным минам
В ICBL прокомментировали выход Польши из Конвенции по противопехотным минам - 19.03.2025, ПРАЙМ
В ICBL прокомментировали выход Польши из Конвенции по противопехотным минам
Решение Польши, Эстонии, Латвии и Литвы выйти из Конвенции по противопехотным минам ставит под угрозу жизни гражданских лиц, заявила Международная кампания за... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:53+0300
2025-03-19T02:53+0300
экономика
общество
мировая экономика
польша
польша
эстония
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ЖЕНЕВА, 18 мар - ПРАЙМ. Решение Польши, Эстонии, Латвии и Литвы выйти из Конвенции по противопехотным минам ставит под угрозу жизни гражданских лиц, заявила Международная кампания за запрещение противопехотных мин (ICBL) в соцсети X. Ранее во вторник министры обороны Польши и стран Прибалтики заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главам своих государств принять соответствующее решение. "Ужасные новости. Польша, Эстония, Латвия и Литва хотят снова использовать мины времен холодной войны, демонстрируя слабость, а не силу, и подвергая риску жизни гражданских лиц", - сказано в публикации. Международная кампания за запрет противопехотных мин (International Campaign to Ban Landmines, ICBL) - глобальная коалиция НПО со штаб-квартирой в Женеве, созданная в 1992 году для борьбы с использованием противопехотных мин и кассетных боеприпасов. Основные цели ICBL включают полный запрет на производство, использование, хранение и распространение противопехотных мин, а также оказание помощи жертвам мин и восстановление загрязненных территорий. Благодаря усилиям ICBL в 1997 году была принята Оттавская конвенция, запрещающая противопехотные мины, а сама ICBL была удостоена Нобелевской премии мира в том же году. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
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общество , мировая экономика, польша, польша, эстония, нпо
Экономика, Общество , Мировая экономика, ПОЛЬША, Польша, ЭСТОНИЯ, НПО
02:53 19.03.2025
 
В ICBL прокомментировали выход Польши из Конвенции по противопехотным минам

ICBL: решение Польши, Эстонии, Латвии и Литвы выйти из Конвенции по минам угрожает жизни

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ЖЕНЕВА, 18 мар - ПРАЙМ. Решение Польши, Эстонии, Латвии и Литвы выйти из Конвенции по противопехотным минам ставит под угрозу жизни гражданских лиц, заявила Международная кампания за запрещение противопехотных мин (ICBL) в соцсети X.
Ранее во вторник министры обороны Польши и стран Прибалтики заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главам своих государств принять соответствующее решение.
"Ужасные новости. Польша, Эстония, Латвия и Литва хотят снова использовать мины времен холодной войны, демонстрируя слабость, а не силу, и подвергая риску жизни гражданских лиц", - сказано в публикации.
Международная кампания за запрет противопехотных мин (International Campaign to Ban Landmines, ICBL) - глобальная коалиция НПО со штаб-квартирой в Женеве, созданная в 1992 году для борьбы с использованием противопехотных мин и кассетных боеприпасов. Основные цели ICBL включают полный запрет на производство, использование, хранение и распространение противопехотных мин, а также оказание помощи жертвам мин и восстановление загрязненных территорий. Благодаря усилиям ICBL в 1997 году была принята Оттавская конвенция, запрещающая противопехотные мины, а сама ICBL была удостоена Нобелевской премии мира в том же году.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
 
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