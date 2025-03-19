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Иена слабеет к доллару в среду после выхода итогов заседания ЦБ Японии
Иена слабеет к доллару в среду после выхода итогов заседания ЦБ Японии - 19.03.2025, ПРАЙМ
Иена слабеет к доллару в среду после выхода итогов заседания ЦБ Японии
Иена слабеет по отношению к доллару в среду утром после публикации итогов заседания Банка Японии о сохранении учетной ставки на уровне 0,5%, свидетельствуют... | 19.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Иена слабеет по отношению к доллару в среду утром после публикации итогов заседания Банка Японии о сохранении учетной ставки на уровне 0,5%, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.21 мск курс доллара к иене рос до 149,61 иены с уровня прошлого закрытия в 149,34 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время снижался до 1,0933 доллара с 1,0945 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,13%, до 103,38 пункта. Ранее в среду были опубликованы итоги заседания Банка Японии, согласно которым регулятор сохранил учетную ставку на уровне 0,5%, что совпало с ожиданиями аналитиков. "Банк Японии, вероятно, сейчас учитывает внешние факторы, неопределенность, в том числе риски относительно пошлин, при принятии своих решений. Это может снизить "ястребиный" настрой". В эпоху президента США Дональда Трампа мировые центробанки играют менее доминирующую роль, поэтому воздействие иены может быть не таким заметным, как в прошлом году", - прокомментировала агентству Блумберг главный инвестиционный стратег Saxo Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana). Кроме того, позднее в среду аналитики ожидают сохранения Федеральной резервной системой (ФРС) США по итогам мартовского заседания учетной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых.
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рынки, торги, сша, япония, банк японии, иена, доллар сша
Экономика, Рынки, Торги, США, ЯПОНИЯ, Банк Японии, иена, Доллар США
Иена слабеет к доллару в среду после выхода итогов заседания ЦБ Японии
Иена слабеет к доллару после решения ЦБ Японии о сохранении учетной ставки 0,5%
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Иена слабеет по отношению к доллару в среду утром после публикации итогов заседания Банка Японии о сохранении учетной ставки на уровне 0,5%, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.21 мск курс доллара к иене рос до 149,61 иены с уровня прошлого закрытия в 149,34 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время снижался до 1,0933 доллара с 1,0945 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,13%, до 103,38 пункта.
Ранее в среду были опубликованы итоги заседания Банка Японии, согласно которым регулятор сохранил учетную ставку на уровне 0,5%, что совпало с ожиданиями аналитиков.
"Банк Японии, вероятно, сейчас учитывает внешние факторы, неопределенность, в том числе риски относительно пошлин, при принятии своих решений. Это может снизить "ястребиный" настрой". В эпоху президента США Дональда Трампа мировые центробанки играют менее доминирующую роль, поэтому воздействие иены может быть не таким заметным, как в прошлом году", - прокомментировала агентству Блумберг главный инвестиционный стратег Saxo Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana).
Кроме того, позднее в среду аналитики ожидают сохранения Федеральной резервной системой (ФРС) США по итогам мартовского заседания учетной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых.
Иена слабеет к доллару в ожидании данных по экономике Японии