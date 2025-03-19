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Фондовые индексы Европы снижаются из-за данных по инфляции в еврозоне
Фондовые индексы Европы снижаются из-за данных по инфляции в еврозоне - 19.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снижаются из-за данных по инфляции в еврозоне
Основные фондовые индексы Европы в среду преимущественно снижаются после публикации окончательных данных по инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T14:11+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду преимущественно снижаются после публикации окончательных данных по инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.43 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,09%, до 8 697,4 пункта, французский CAC 40 поднимался на 0,43%, до 8 149,53 пункта, немецкий DAX опускался на 0,42%, до 23 294,4 пункта. Инвесторы оценивают вышедшую ранее окончательную оценку инфляции в еврозоне от европейского статистического агентства Евростат. Годовая инфляция в еврозоне по итогам февраля замедлилась до 2,3% с 2,5% в январе, хотя предварительно предполагалось замедление до 2,4%. Данные по инфляции учитываются Европейским центральным банком при определении своей денежно-кредитной политики. Ранее в марте на своем заседании регулятор понизил базовую процентную ставку до 2,65% с 2,9% годовых. Аналитики, опрошенные агентством Блумберг, сохраняют прогноз относительно еще двух снижений учетной ставки в апреле и июне текущего года до достижения уровня в 2%.
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рынки, индексы, европа, торги
Экономика, Рынки, Индексы, ЕВРОПА, Торги
Фондовые индексы Европы снижаются из-за данных по инфляции в еврозоне
Фондовые индексы Европы медленно падают после итоговых данных по инфляции в еврозоне
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду преимущественно снижаются после публикации окончательных данных по инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.43 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,09%, до 8 697,4 пункта, французский CAC 40 поднимался на 0,43%, до 8 149,53 пункта, немецкий DAX опускался на 0,42%, до 23 294,4 пункта.
Инвесторы оценивают вышедшую ранее окончательную оценку инфляции в еврозоне от европейского статистического агентства Евростат. Годовая инфляция в еврозоне по итогам февраля замедлилась до 2,3% с 2,5% в январе, хотя предварительно предполагалось замедление до 2,4%.
Данные по инфляции учитываются Европейским центральным банком при определении своей денежно-кредитной политики. Ранее в марте на своем заседании регулятор понизил базовую процентную ставку до 2,65% с 2,9% годовых. Аналитики, опрошенные агентством Блумберг, сохраняют прогноз относительно еще двух снижений учетной ставки в апреле и июне текущего года до достижения уровня в 2%.
Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по немецкой экономике